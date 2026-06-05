Kotinsa arvon nousuun uskoo maaseudulla aniharva – pääkaupunkiseudulla yli puolet Maaseudulla, idässä ja pohjoisessa on synkimmät näkymät, kertoo Lähi-Tapiolan kysely.

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Luottamus oman kodin arvon nousuun on vahvinta Helsingissä ja Uudellamaalla ja heikointa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Talous Paula Liesmäki

Vain joka neljäs asunnonomistaja odottaa kotinsa arvon nousevan viidessä vuodessa.

Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan 31 prosenttia arvioi kotinsa arvon laskevan ja yhtä moni arvon polkevan paikoillaan. 11 prosenttia ei osaa sanoa, mitä tapahtuu.

Odotukset asunnon arvon noususta jakautuvat selkeästi sijainnin mukaan. Pääkaupunkiseudulla 53 prosenttia asunnonomistajista uskoo kotinsa arvon nousevan, kun maaseudulla näin ajattelee vain seitsemän prosenttia.

Maaseutumaisissa kunnissa 49 prosenttia uskoo asunnon arvon laskevan ja 31 prosenttia pysyvän samalla tasolla.

Pääkaupunkiseudulla vain 14 prosenttia uskoo asuntonsa arvon laskevan.

Luottamus arvon nousuun on vahvinta Helsingissä ja Uudellamaalla ja heikointa Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Maaseudulla vain seitsemän prosenttia ajattelee kotinsa arvon nousevan.

Etenkin hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut odottavat asuntonsa arvon nousevan.

”Parempituloiset ja korkeasti koulutetut omistavat useammin asuntoja alueilla, joilla työpaikat, palvelut ja väestönkasvu pitävät kysyntää yllä. Pienituloisempien koti sijaitsee useammin alueella, jossa ostajia on vähemmän ja hintaodotukset ovat vaatimattomampia”, sanoo kiinteistösijoituksista vastaava salkunhoitaja Antti Lahtinen Seligson & Co -rahastoyhtiöstä Lähi-Tapiolan tiedotteessa.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa pian neljä vuotta.

Huhtikuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4,3 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten hinnat laskivat Helsingissä, jossa miinusta tuli 7,1 prosenttia, ja Turussa, jossa laskua oli 4,2 prosenttia.

”Suomalaiset ovat tottuneet pitämään omistusasuntoa turvallisena tapana kasvattaa varallisuutta. Viime vuodet ovat kuitenkin muistuttaneet, että oma koti on varallisuuserä, jonka arvo voi myös laskea. Se korostaa varallisuuden hajauttamisen merkitystä”, sanoo Lahtinen.

Huhtikuussa hinnat laskivat eniten Helsingissä, jossa miinusta tuli 7,1 prosenttia, ja Turussa, jossa laskua oli 4,2 prosenttia.

Nuorilla aikuisilla odotukset oman asunnon arvonnoususta ovat muita ikäryhmiä heikommat.

Nykyään yhä harvempi nuori aikuinen omistaa asunnon. 25–34-vuotiaista kotitalouksista asunnon omistaa reilu kolmannes ikäryhmästä. Vuonna 2009 asunnon omisti yli puolet ikäryhmästä.

Yli puolet nuorista kotitalouksista sijoittaa, kun 2009 osuus oli noin kolmannes.

”Kun asunnon ostoa lykätään ja sijoittaminen aloitetaan aiemmin, taloudellinen varautuminen rakentuu toisin kuin aiemmilla sukupolvilla. Ja jos katsoo viime vuosien markkinakehitystä asunnoissa ja osakkeissa, tämä on ollut jopa järkevää”, sanoo Lahtinen.

Yli puolet nuorista kotitalouksista sijoittaa, kun 2009 osuus oli noin kolmannes.

Lähi-Tapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 1 028 henkilöä 30.4.–7.5. välisenä aikana. Asunnon arvonkehityksestä kysyttiin 726 vastaajalta, jotka kertoivat asuvansa omistusasunnossa.

Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä koko aineiston tasolla. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian.