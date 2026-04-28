Kaleva: Oulun seudulle viritellään lähijunaa – perussuomalaiset vastustivat Oulun ja Limingan valtuustot näyttivät maanantaina vihreää valoa lähijunahankkeelle. Kempele hyväksyi sen jo viikko sitten.

Junabongari Oulun rautatieaseman ratapihalla. Kuva: Kai Tirkkonen

Suvi Jylhänlehto

Oulun seudulle aletaan suunnitella lähijunaa. Asia varmistui maanantaina, kun Oulun kaupunginvaltuusto päätti lähteä hankkeeseen mukaan. Myös Limingan kunnanvaltuusto näytti asialle vihreää valoa samana iltana, kertoo sanomalehti Kaleva.

Kempeleen valtuusto hyväksyi lähijunahankkeeseen lähtemisen viikkoa aiemmin, vaikka kunnanhallitus esitti hankkeen hylkäämistä.

Oulussa perussuomalaisten valtuustoryhmä vastusti hanketta ja esitti, ettei Oulu ei lähtisi mukaan.

Vastaesitys sai ääniä perussuomalaisten lisäksi kolmelta kokoomuksen valtuutetulta. Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti kuitenkin äänin 59–8.

Myös Limingassa perussuomalaiset olivat hanketta vastaan. Puoltava kanta voitti valtuustossa äänin 28–5.

Kalevan mukaan Oulussa puheenvuoroissa kuului huoli kustannuksista ja vähäisistä käyttäjämääristä, mutta hanke nähtiin kuitenkin satsauksena tulevaisuuteen ja seudulliseen vetovoimaan.

Lähijunahanke koskee nyt kulkua Oulusta etelään ja takaisin, kun taas Haukiputaan suunta ja Ii jäivät hankkeesta pois. Reittiä voidaan tulevaisuudessa laajentaa pohjoiseen.

Lähijunahanketta esitelleen Oulun kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan Liminka–Oulu-välin voi kulkea junalla noin 17 minuutissa, Kaleva kertoo.

Oulun kaupunginhallitus alkaa käydä hankkeesta neuvotteluja ja ryhtyy tekemään kilpailutuksia.

Lähijunaliikenne käynnistyisi suunnitelmien mukaan 2030-luvulla.

Kaleva: Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa yli­voi­mai­nen ää­nes­tyk­sen tulos: Oulu lähtee mukaan lä­hi­ju­na­hank­kee­seen