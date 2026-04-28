Kokeellinen lääke suojasi keliaakikoiden elimistöä gluteenin haittavaikutuksiltaTällä hetkellä ainoa hoito keliakiaan on elinikäinen gluteeniton ruokavalio.
Oulun ja Tampereen yliopistojen johtaman kansainvälisen tutkimuksen tulokset antavat uutta toivoa keliakian hoitoon. Tutkimuksessa kokeellinen lääke suojasi keliaakikoiden elimistöä gluteenin vaikutuksilta.
Tarkasteltu lääke, ZED1227, esti elimistön transglutaminaasi 2 -entsyymin toimintaa. Näin lääke vähensi gluteenin käynnistämiä haitallisia immuunivasteita.
Tutkijaryhmä on aiemmin havainnut, että lääke suojaa ohutsuolen limakalvoa. Nyt vaikutus osoitettiin koko elimistössä pieniä määriä gluteenia nauttineilla koehenkilöillä.
Tutkijoiden mukaan lääke voisi tulevaisuudessa täydentää ruokavaliohoitoa potilailla, jotka altistuvat gluteenille vahingossa tai joilla oireet jatkuvat ruokavaliosta huolimatta.
Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa gluteeni laukaisee tulehdusreaktion geneettisesti alttiilla henkilöillä. Tällä hetkellä ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio.
- Osaston luetuimmat