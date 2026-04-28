Valmet aloittaa neuvottelut lomautuksista, jotka koskevat 2 400 työntekijääYhtiö arvioi mahdollisten lomautusten tuottavan noin kahdeksan miljoonan euron säästöt tänä vuonna.
Konepajayhtiö Valmet käynnistää muutosneuvottelut määräaikaisista lomautuksista Suomessa, yhtiö kertoi tiistaina.
Neuvottelut koskevat noin 2 400 työntekijää, ja mahdolliset määräaikaiset lomautukset kestäisivät alle 90 päivää. Mahdolliset lomautukset toteutettaisiin tämän vuoden aikana.
Yhtiön mukaan mahdollisten lomautusten arvioidaan tuottavan noin kahdeksan miljoonan euron kustannussäästöt tänä vuonna. Toimien lopullinen laajuus, ajankohta ja toteutustapa täsmentyvät neuvottelujen aikana.
Valmetilla on noin 18 500 työntekijää maailmanlaajuisesti, joista noin 5 900 Suomessa.
Valmetin vertailukelpoinen ebita-tulos oli tammi-maaliskuussa 114 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 121 miljoonaa euroa. Ebita-tulos tarkoittaa liikevoittoa ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja. Luvut selviävät Valmetin tiistaina julkaistusta osavuosikatsauksesta.
