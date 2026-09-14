Ruotsin vaaleissa vain niukka ero vasemmisto- ja oikeistoblokkien välillä – Andersson: Sosiaalidemokraatit valmis hallitusvastuuseenSVT:n ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi vain yhden paikan oikeistoblokkia enemmän valtiopäiville.
Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle.
Vasemmistoblokki oli saamassa vain kolme paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95 prosenttia oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä.
Jo vaali-iltana julkaistussa Ruotsin yleisradio SVT:n ennusteessa tuloksesta uumoiltiin erittäin tiukkaa. Yöllä SVT:n ennuste arvioi, että lopullisessa vaalituloksessa vasemmistoblokki saisi yhden paikan oikeistoblokkia enemmän noin 90 prosentin todennäköisyydellä.
Vasemmiston punavihreään blokkiin kuuluvat sosiaalidemokraatit, vasemmisto, keskusta ja vihreät. Oikeistoblokkiin kuuluvat maltillinen kokoomus, ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit.
Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä.
Vaalien alustava äänestysprosentti oli 80,3 prosenttia. Laskua vuoden 2022 vaaleista on noin neljä prosenttiyksikköä.
Sosiaalidemokraattien vaalitulos on jäämässä historian huonoimmaksi.
Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson kertoi vaali-iltana, että puolue on valmis kantamaan hallitusvastuuta.
”Tällä hetkellä olemme johdossa. Jos tilanne säilyy ennallaan, Ruotsi saa uuden hallituksen”, Andersson sanoi puolueensa vaalivalvojaisissa.
Yli sata vuotta valtiopäivien suurimpana ollut sosiaalidemokraatit pitää edelleen selkeästi suurimman puolueen asemansa. Tästä huolimatta vaalitulos on jäämässä puolueen historian huonoimmaksi. Sosiaalidemokraatit oli saamassa noin 28 prosenttia äänistä, kun yli 90 prosenttia äänestyspaikoista oli ilmoittanut tuloksensa.
Sosiaalidemokraattien huonoin valtiopäivävaalien vaalitulos oli tätä ennen vuonna 2018, jolloin puolue sai 28,3 prosenttia äänistä. Sosiaalidemokraattien paikkamäärä saattaa jäädä myös alle sadan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1928 vaalien.
Maltillinen kokoomus on nousemassa jälleen oikeistoblokin suurimmaksi puolueeksi ruotsidemokraattien ohi.
Edellisistä vaaleista kannatustaan kohottanut maltillinen kokoomus on nousemassa jälleen oikeistoblokin suurimmaksi puolueeksi ruotsidemokraattien ohi.
Maltillinen kokoomus on saamassa noin 20 prosenttia äänistä.
Puoluetta johtava pääministeri Ulf Kristersson sanoi vaali-iltana, että tiukka vaalitulos johtaa monimutkaiseen prosessiin hallituksen muodostamiseksi.
”Siinä voi mennä aikaa, mutta meillä ei ole kiirettä”, Kristersson sanoi.
Laitaoikeistolaisten ruotsidemokraattien kannatus on tippumassa edellisten vaalien tuloksesta useamman prosenttiyksikön verran ja jäämässä noin 17,5 prosenttiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ruotsidemokraattien vaalitulos on edellisiä valtiopäivävaaleja heikompi.
Punavihreän blokin pienemmistä puolueista vasemmisto on saamassa noin kahdeksan, keskusta noin seitsemän ja vihreät noin kuusi prosenttia äänistä.
Kristillisdemokraattien äänisaalis on myös kuuden prosentin luokkaa.
Oikeistoblokin ja valtiopäivien pienin puolue liberaalit vaikuttaa pysyvän edelleen valtiopäivillä. Puolue on saamassa noin 5,5 prosenttia äänistä, mikä ylittää selvästi valtiopäiville vaadittavan neljän prosentin äänikynnyksen.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat