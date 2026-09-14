Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella.

Tällä viikolla keskiviikkona pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita.

Kokeet päättyvät syksyn osalta kuun viimeisenä päivänä, jolloin kokeena on saamen äidinkieli ja kirjallisuus.

Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla.

Ylioppilastutkintoon on tänä syksynä ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa. Lukioikäisten ikäluokat kasvavat Suomessa vielä pari tulevaa vuotta.

Ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä on tänä syksynä noin 99 700 eli noin 2 600 enemmän kuin vuosi sitten. Luvuissa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.