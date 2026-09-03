Ylen kannatuskysely: SDP:n kannatus laski eniten, vasemmistoliitto nousukiidossaKolmantena olevan hallituspuolue perussuomalaisten myötätuuli jatkui.
Ylen kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä kuukauden takaiseen verrattuna. Kannatus laski 22,6 prosenttiin Ylen torstaina julkaisemassa mittauksessa.
SDP:n 1,2 prosenttiyksikön lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan pääministeripuolue kokoomuksen kannatus pysyi samana 17 prosentissa.
Kolmantena olevan hallituspuolue perussuomalaisten myötätuuli jatkui, ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7 prosenttiyksiköllä 16,3 prosenttiin.
Eniten kannatustaan kasvatti viidennellä sijalla oleva vasemmistoliitto, joka nousi 1,4 prosenttiyksiköllä 11,7 prosenttiin. Neljänneksi suosituin keskusta kasvatti niin ikään kannatustaan 0,8 prosenttiyksiköllä 13,5 prosenttiin.
Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat 1,9 prosenttiyksikön virhemarginaalin sisään. Taloustutkimuksen Ylelle tekemässä kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1 900 vastaajaa.Artikkelin aiheet
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