Kymmeniä pyöröpaaleja on viilletty rikki Savossa – poliisi pyytää havaintojaViillot oli tehty selkeästi teräaseella, eikä asialla ollut esimerkiksi karhu.
Savonlinnan Kerimäen taajaman pohjoispuolella on viillelty rikki useita muovitettuja pyöröpaaleja parin viime viikon aikana, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.
Kuivaheinää sisältäviä paaleja on rikottu ilkivaltaisesti alustavan arvion mukaan ainakin 23 kappaletta. Viillot oli tehty selkeästi teräaseella, eikä asialla ollut esimerkiksi karhu.
Maanviljelijä ei ilmoitushetkellä pystynyt arvioimaan, kuinka moni paali on mennyt pilalle. Pahimmillaan vahinko voi olla toistatuhatta euroa. Säilötty sato alkaa pilaantua, kun muovilla tehty ilmatiiviys menetetään.
Paikalla on nähty arviolta yläkouluikäinen poika, mutta hänen osuuttaan vahingontekoon ei vielä tiedetä.
Itä-Suomen poliisi pyytää tietoja ja havaintoja asiasta sähköpostilla: vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse: 0295415232.
Ilkivaltaa on tehty 23.4.–4.5. välisenä aikana.
Poliisi toivoo myös, että vahingontekoasioista keskustellaan lapsiperheissä. Korvausvastuu vahingoista on myös alle 15-vuotiailla.
