Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyi Jo pitkään vetkutetun lain piti olla täysistunnossa keskiviikkona.

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Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. Arkistokuva. LEHTIKUVA. Kuva: Mikko Stig

Uutiset | Politiikka STT

Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy ainakin torstaille. STT:n tietojen mukaan eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ylipäätään ottaa täysistunnon käsittelyyn.

Lakiesitys koskee alkoholijuomien kotiinkuljetusta ja rajat ylittävää etämyyntiä.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa keskiviikkona sen jälkeen, kun SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati tiistaina aikalisää.

Ojala-Niemelä sanoi tiedotteessa, että täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti.

Ojala-Niemelän mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tekemät merkittävät muutokset poikkeavat olennaisesti siitä hallituksen esityksestä, joka on aiemmin notifioitu Euroopan komissiolle.

Eduskunnassa oli määrä keskustella sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä keskiviikkona täysistunnossa. Puhemiesneuvosto käsittelee asiaa uudestaan torstaina.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi viime perjantaina tekemässään mietinnössä, että sen hallituksen esitykseen vaatimat muutokset voivat edellyttää notifiointia ennen lain lopullista hyväksymistä. Valiokuntaa johtavan SDP:n Krista Kiurun on arvioitu viivästyttävän alkoholilain käsittelyä tarkoitushakuisesti.

Oppositio muodosti asiassa valiokunnan enemmistön hallituspuolueeseen kuuluvan Päivi Räsäsen (kd.) tuella. Se vaatii mietinnössään muun muassa, että alkoholin etämyynti ulkomailta rajattaisiin 5,5:n tai 8 prosentin alkoholipitoisuuteen asti.

Muiden hallituspuolueiden valiokuntaedustajien mietintöön tekemässä vastalauseessa todetaan, että viimeistään korkeimman oikeuden viimevuotisen ratkaisun jälkeen on ollut selvää, että rajat ylittävä etämyynti on Suomessa sallittua prosentteja rajaamatta.

”Tässä tilanteessa hallituksen esitys ei löyhennä oikeustilaa, vaan päinvastoin kiristää ja selkeyttää sitä saattamalla toiminnan lupamenettelyn, valvonnan ja seuraamusjärjestelmän piiriin”, vastalauseessa todetaan.

Jos asia etenee täysistunnon käsittelyyn, äänestetään siinä ensin mietinnön sekä vastalauseen välillä. Hallituspuolueilla on enemmistö ilman kristillisdemokraattejakin, joten vastalause todennäköisesti voittaisi. Sen jälkeen asia kierrätettäisiin suuren valiokunnan kautta takaisin täysistuntoon ja hallituksen alkuperäisen esityksen mukainen mietintö hyväksyttäisiin muutamin muutoksin.

Talousvaliokunta katsoi lausunnossaan muun muassa, että Alkon sunnuntai- ja arkipyhäaukiolo on mahdollistettava. Vastalauseen allekirjoittajat yhtyvät kantaan ja ovat sitä mieltä, että muutos on syytä tehdä hallituksen esitykseen.

Alkolla ei kuitenkaan olisi velvollisuutta pitää myymälöitään auki koko sitä aikaa kuin sillä olisi oikeus.