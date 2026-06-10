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Juuri nyt | Video: Viulukaksikko soitti Suvivirren laitumen reunalla – näin lehmät reagoivat
Tilaajalle | Sahatavaran vienti laski: ”Suhdannetilanne on äärimmäisen vaikea”