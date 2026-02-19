Sote-valiokunnan oppositio: Suomi ehkä voikin rajoittaa ulkomaisten alkoholituotteiden etämyyntiä Aiemmin vallinneen tulkinnan mukaan Suomi ei voisi kieltää vahvojen alkoholijuomien etämyyntiä ulkomailta rikkomatta EU-lainsäädäntöä.

Alkoholilakiesityksen asetelmaa ulkomaisten ja suomalaisten yritysten välillä on pidetty julkisessa keskustelussa epäreiluna. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan opposition mukaan torstaina julkaistut uudet asiakirjat paljastavat, että Suomi ehkä voikin rajoittaa ulkomaisten alkoholituotteiden etämyyntiä.

Valiokunnan oppositio kertoo tiedotteessaan, että aiemmin salassa pidetyt tiedot antavat vaihtoehtoisen kuvan siitä, miten alkoholin etämyynti tulisi järjestää.

”Tähän asti on usein väitetty, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa alkoholin etämyynti ulkomailta 80-prosenttisiin alkoholijuomiin asti. Se ei pidä paikkansa näiden uusien tietojen valossa”, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) sanoo tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa purettiin torstaina EU-komission ja Suomea edustaneen virkamiehen välisten neuvottelumateriaalien salaus. Neuvottelut koskivat alkoholin etämyyntiä.

Aiemmin vallinneen tulkinnan mukaan Suomi ei voisi kieltää vahvojen alkoholijuomien etämyyntiä ulkomailta rikkomatta EU-lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä olevassa alkoholilakiesityksessä Suomesta käsin toimiville yrityksille etämyynti sallittaisiin ainoastaan 5,5:n tai 8 prosentin alkoholipitoisuuteen asti. Sen sijaan jatkossa suomalaisilla olisi yksiselitteisesti oikeus ostaa etämyynnistä kaiken vahvuisia alkoholijuomia muista EU-maista.

Asetelmaa ulkomaisten ja suomalaisten yritysten välillä on pidetty julkisessa keskustelussa epäreiluna.

Valiokunnan opposition jäsenet arvostelivat tiedotteessaan myös sitä, miksi asiakirjat on päätetty salata.

”On huolestuttavaa, että sosiaali- ja terveysministeriö ja ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ovat valmistelleet lainsäädäntöä kertomatta näitä asioita julkisuuteen”, kansanedustaja Ville Merinen (sd.) sanoo tiedotteessa.

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi sanoi STT:lle uskovansa, että materiaalien salaus on vaikuttanut aiempien valiokuntien tulkintaan alkoholin etämyynnistä. Aiemmin hallituksen esitystä alkoholilaista on käsitelty lakivaliokunnassa sekä perustuslakivaliokunnassa.

Kempin mielestä alkoholilaki tulisi uuden tiedon valossa vetää pois ja valmistella uudelleen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) ei yhdy opposition näkemykseen siitä, että uudet asiakirjat muuttaisivat vielä aiempaa tulkintaa alkoholin etämyynnistä.

Laihon mukaan ennen johtopäätösten tekemistä valiokunnan on kuultava EU-lakeihin perehtyneitä asiantuntijoita.

”Meillä on ensi viikolla tulossa kuultavaksi EU-lakeihin perehtyneitä asiantuntijoita, ja tätä on silloin tarkoitus arvioida. Näkisin, että kuullaan ensin heitä”, Laiho sanoo STT:lle.

Laiho sanoo, ettei hän ole oikea henkilö vastaamaan opposition syytteisiin koskien asiakirjojen salaamista. Hänen käsityksensä mukaan asiakirjojen salaaminen on kuitenkin normaali käytäntö silloin, kun prosessi EU-komission kanssa on vielä kesken.