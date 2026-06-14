Jukolan viesti oli jälleen ruotsalaisseuran juhlaa, Helsingin Suunnistajat toinenKolmanneksi Kotkassa ylsi norjalainen Nydalens SK ja neljänneksi ruotsalainen IFK Göteborg.Lue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
- Ruotsalainen Stora Tuna OK otti seitsemännen peräkkäisen Jukolan voiton.
- Tuomas Heikkilä toi Helsingin Suunnistajat toiseksi, ero voittajaan 12 sekuntia.
- Kolmantena Nydalens SK, neljäntenä IFK Göteborg, takana neljä suomalaista seuraa.
Ruotsalainen Stora Tuna OK voitti suunnistuksen Jukolan viestin seitsemännen perättäisen kerran. Tuomas Heikkilä toi Helsingin Suunnistajat maaliin toisena. Kolmanneksi Kotkassa ylsi norjalainen Nydalens SK ja neljänneksi ruotsalainen IFK Göteborg.
Voittokamppailu oli sunnuntaiaamuna pitkään neljän kärkijoukkueen tiukkaa taistelua, mutta lopulta Viktor Svensk teki ratkaisunsa ja toi Stora Tunan ykkösenä maaliin. Helsingin Suunnistajat hävisi Stora Tunalle 12 sekuntia.
Helsingin Suunnistajien joukkueessa olivat Heikkilän lisäksi Arttu Syrjäläinen, Jussi Raasakka, Topi Syrjäläinen, Rasmus Töyrylä, Olli Ojanaho ja Mathieu Perrin. Heikkilä pääsi ankkuriosuudelle matkaan kärjessä ja runsaan puolentoista minuutin etumatkalla tuolloin toisena olleeseen Nydalens SK:hon.
Stora Tunan voittajaryhmässä olivat Viktor Svenskin lisäksi Olle Kalered, Ville Johansson, Joakim Svensk, Jesper Svensk, Emil Svensk ja Henrik Johannesson. Svenskit ovat veljeksiä.
Kärkinelikon takana tuli neljä suomalaisseuraa, sillä Ikaalisten Nouseva-Voima oli viides, MS Parma kuudes, Tampereen Pyrintö seitsemäs ja Kalevan Rasti kahdeksas.Artikkelin aiheet
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