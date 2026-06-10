Opiskelijoiden luottamus uranäkymiin heikentynyt 2020-luvun aikana, monella huoli toimeentulosta ja terveydestä Tutkimuksen mukaan noin puolet opiskelijoista on opintoihinsa varsin tyytyväisiä. Talous- ja terveysongelmat kuitenkin vaikeuttavat arkea.

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Tutkimuksen mukaan 59 prosenttia opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Vielä vuonna 2019 vastaava luku oli 74 prosenttia. LEHTIKUVA. Kuva: Vesa Moilanen

Uutiset | Koulutus STT

Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi 2020-luvun aikana, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Eurostudent 9 -tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Tutkimuksen mukaan 59 prosenttia opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Vielä vuonna 2019 vastaava luku oli 74 prosenttia.

Kuusi kymmenestä opiskelijasta kuitenkin uskoi vuonna 2025, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille.

Labore-tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Tuomo Suhosen mukaan korkeakouluopiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on nyt historiallisen alhainen. Hän kuitenkin kertoi tutkimuksen julkistustilaisuudessa, että rekisteritietojen mukaan korkeakoulutetut työllistyvät yhä yhtä nopeasti kuin vuonna 2019.

Suhonen arvioi, että arjen ongelmien yhteisvaikutukset ovat saattaneet heikentää opiskelijoiden tulevaisuudenuskoa. Hän näki myös merkkejä siitä, että epäluottamus on osa laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä.

”Tietenkin nämä viime vuodet ovat olleet vaikeita, kun koronapandemian jälkeen hinnat ja korot lähtivät nousuun, tuli sotia ja talouskasvu sakkasi. Ei ole ihme, että tällaista epäluottamusta sitten ilmenee”, hän sanoi julkistustilaisuudessa.

”Tietenkin nämä viime vuodet ovat olleet vaikeita, kun koronapandemian jälkeen hinnat ja korot lähtivät nousuun, tuli sotia ja talouskasvu sakkasi. Ei ole ihme, että tällaista epäluottamusta sitten ilmenee.” Tuomo Suhonen

Tutkimuksen mukaan valtaosa opiskelijoista oli tyytyväisiä opintoihinsa. Monella on kuitenkin entistä enemmän ongelmia toimeentulon ja terveyden kanssa.

Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan toimeentulovaikeudet ovat yleistyneet vuodesta 2022, ja taustalla on todennäköisesti yleinen hintojen nousu.

Joka kolmas opiskelija sai toimeentulonsa pääasiassa ansiotyöstä. Vaikka työssäkäynti kartuttaa opiskelijoiden työkokemusta, se oli viime vuonna merkittävin opintoja hidastava tekijä. Vielä vuonna 2022 suurin hidaste oli opiskelumotivaation puute.

Talousvaikeudet heikentävät myös opiskelijoiden terveyttä. Tutkimuksen mukaan joka neljäs opiskelija oli kokenut mielenterveysongelmia viime vuonna. Terveydelliset syyt hidastivat opintoja joka kolmannella.