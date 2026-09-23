Valmet oyj on valittu toimittamaan päällystetyn kartongin tuotantolinja, automaatioratkaisut ja elinkaaripalveluita asiakkaalle Aasiaan. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Uusi linja tulee valmistamaan korkealaatuisia päällystettyjä kartonkilajeja. Koneen käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2028.

Laajaan kartonkilinjatoimitukseen sisältyy massankäsittely sekä kokonainen kartonkikone perälaatikoista rullaimelle ja pituusleikkureille. Koneen tasainen suorituskyky koko elinkaaren ajan varmistetaan automaatiolla, digitaalisilla palveluilla sekä paperikonekudosten ja varaosapakettien avulla.

”Asiakkaat etsivät yhä useammin ratkaisuja, jotka yhdistävät korkean tuotelaadun, tuotannon tehokkuuden ja pitkäaikaisen suorituskyvyn. Yhdistämällä edistykselliset kartonginvalmistusteknologiat, automaation ja elinkaaripalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi tuemme luotettavaa toimintaa, tehokasta korkealaatuisen päällystetyn kartongin tuotantoa ja varmistamme investoinnin suorituskyvyn koko sen elinkaaren aikana”, sanoo Valmetin Pakkausmateriaalit ja paperit -liiketoiminta-alueen Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntijohtaja Markus Veikkola tiedotteessa.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2026 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.