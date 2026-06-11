MTV: McDonald's poisti vegaaniset hampurilaiset valikoimistaanMcDonald’s on poistanut valikoimistaan vegaaniset hampurilaiset, kertoo MTV. Vegaaninen hampurilainen on edelleen mahdollista tilata muokkaamalla McVeggie-kasvishampurilainen juustottomaksi. Vegaanista ja gluteenitonta vaihtoehtoa ketjun valikoimista ei löydy.
Pikaruokaketju McDonald’s on kaikessa hiljaisuudessa poistanut vegaaniset hampurilaiset valikoimistaan, kertoo MTV. Valikoimissa on edelleen kasvishampurilainen.
Muutos on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelijoita on harmittanut, että saatavilla ei ole vegaanista ja gluteiinitonta hampurilaista.
McDonald’sin valikoimissa on McVeggie-kasvishampurilainen, josta saa vegaanisen jättämällä juuston pois.
Vegaanista juustovaihtoehtoa ei ole saatavilla.
Pihvi sisältää kuitenkin gluteiinia, joten gluteiinitonta ja vegaanista hampurilaista ei ole mahdollista tilata.
McDonaldsin valikoimissa on edelleen vegaanisia tuotteita, kuten vegaanisia nugetteja.
MTV: Monen suosimat hampurilaiset katosivat yhtäkkiä McDonald'sistaArtikkelin aiheet
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