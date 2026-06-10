Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Uusien lentojen on Finnairin mukaan tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin.

Jaa Kuuntele

Finnair alkaa lentää jälleen Turkuun ja Tampereelle. LEHTIKUVA. Kuva: Niclas Nordlund

Uutiset | Liikenne STT

Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin.

Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan-lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin.

Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja lento Tukholmasta Helsinkiin pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin.

Finnair lentää lennot ATR-potkuriturbiinikoneilla.

Finnair korvasi mainitut lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022–2023. Kun lennot aloitetaan uudelleen, jatkuu bussiyhteys päivisin, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla.