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Näin savolaiset rynnistivät puolueiden pelipaikoille − ”Edunvalvonta omalla alueella merkitsee paljon”
Pohjois-Savon maakuntajohtaja Tytti Määtän mukaan vahva savolaisedustus eri puolueiden kärkipaikoilla on hieno asia.
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Uutiset
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Politiikka
13.6.2026
14:38
Jukka Koivula
Artikkelin aiheet
savolaiset ja politiikka
puolueiden varapuheenjohtajat
Pohjois-Savo
edunvalvonta
suomen politiikka
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