Kotipuutarhurien ei kannattaisi ostaa turvetta säkkikaupalla joka kevät – maan kasvukunnosta voi huolehtia monella muullakin tapaa

Sanne Katainen

Saaren kartanon joulutähdet kasvatetaan ruukuissa, joissa on mullan ja turpeen sekoitusta.

Kasvuturpeen korvaaminen kasvihuonetuotannossa ei ole aivan yksinkertaista. Hyviä, toimivia ja kotimaisia ratkaisuja ei laajasti ole toistaiseksi tarjolla.

"On suuri kysymys, mikä on turpeen tulevaisuus. Vaihtoehtoja on kuitenkin vääjäämättä kehitettävä", huomauttaa työnjohtaja Eija Keski-Korpela. Hän työskentelee Mäntsälässä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Keudan Saaren kartanon toimipisteessä.

Mäntsälässä opetetaan muun muassa puutarhatuotantoa, joten toimipisteellä on omat kasvihuoneet kukkien ja vihannesten viljelyä varten.

Ammattilaiset käyttävät kasvuturvetta harkiten ja pohtivat erilaisia vaihtoehtoja.

Keski-Korpela toivookin valistusta kotipuutarhureille, jotka joka kevät ostavat säkkikaupalla turvetta maanparannusaineeksi. Turvetta ei suinkaan tarvitse lisätä joka vuosi, maan kasvukunnosta voi huolehtia monella muullakin tapaa, esimerkiksi tehokkaasti kompostoimalla, Keski-Korpela huomauttaa.

Kasvusäkeissä viljeltävällä salaatilla on Mäntsälässä kokeiltu turpeen ja sammalen yhdistelmää, jossa sammalta on 30 prosenttia. "Toimii", toteaa ykskantaan puutarhuri Risto Kononen.

Rahkasammal on antibakteerinen, joten se ennaltaehkäisee maalevintäisiä kasvitauteja, Kononen selittää.