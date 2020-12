Tiedätkö mikä hetki on käsillä tänään kello 12.02?

Stiina Hovi

Tänään on vuoden pimein päivä, ja valo alkaa lisääntyä minuutti minuutilta.

Almanakkoihin on tälle maanantaille 21. joulukuuta merkitty talvipäivänseisaus. Se tarkoittaa, että pohjoisella pallonpuoliskolla päivä on lyhimmillään ja yö pisimmillään. On siis vuoden pimein päivä, jonka jälkeen valoisa aika alkaa taas lisääntyä.

Tarkka valon ja pimeyden vaihtohetki on kello 12.02. Helsingissä valoisaa aikaa on reilut viisi ja puoli tuntia ja Rovaniemellä runsaat kaksi tuntia.

Kalentereiden kellonaikoja tutkiessa huomaa kuitenkin, etteivät aamut alakaan heti valjeta, vaan Aurinko nousee seuraavinakin päivinä aiempia myöhemmin ja osassa maata laskeekin vielä samalla kellonlyömällä kuin tänään.

Kysymys on sekuntipelistä ja hitaasta muutoksesta, sillä koko viikonkin aikana päivät pitenevät aluksi vain viitisen minuuttia. Nopeimmin päivä pitenee keväällä kevätpäiväntasauksen aikoihin, kuutisen minuuttia päivässä.

52 päivän kaamosaikaa elävälle Utsjoelle ensimmäinen auringonnousu on merkitty 16. tammikuuta, jolloin aurinko nousee kello 12.06 ja laskee 12.35.

Ilmatieteen laitos kertoo, että Auringon nousu- ja laskuajat lasketaan Auringon yläreunan mukaan. Napapiiri taas määritellään Auringon keskipisteen mukaan ottamatta huomioon ilmakehää, joka näyttäisi nostavan Aurinkoa hiukan valon taittuessa siinä. Siksi päivän pituus ei painu napapiirilläkään aivan nollaan.

Samasta syystä päivän pituus ole myöskään tasan 12 tuntia edes kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan, vaikka Auringon keskipiste on tasan 12 tuntia horisontin yläpuolella geometrisesti tarkasteltuna.



Tähtitieteellinen yhdistys Ursa tiedottaa tänään taivaalla nähtävästä harvinaisesta ilmiöstä, kun aurinkokunnan suurimmat planeetat Jupiter ja Saturnus kohtaavat taivaalla erityisen lähekkäin.

Jupiter ohittaa Saturnuksen taivaalla keskimäärin 19,9 vuoden välein, mutta nyt planeetat kulkevat niin läheltä toisiaan, että ne näyttävät lähes sulautuvan yhteen. Edellisen kerran näin kävi liki 400 vuotta sitten vuonna 1623 ja seuraavan kerran vuonna 2080.

Ursan mukaan ilmiön voi nähdä paljain silminkin Oulua etelämpänä, jos tähyilee iltahämärässä hyvin matalalle etelälounaaseen paikalta ja jos esteenä ei ole taloja tai puita.

Planeetat erottuvat, sillä muita kirkkaita tähtiä ei samalla suunnalla ole. Jupiter on planeetoista kirkkaampi, ja Saturnus on siinä liki kiinni pisteenä yläoikealla. Jos käytössä on kiikarit, voi erottaa myös Jupiterin neljä suurinta kuuta.

Planeetat ovat lähekkäin 29. joulukuuta asti eli niitä voi tähyillä hyvin jouluntienoonkin iltakävelyillä.

Jukka Pasonen