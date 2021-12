Lahden Pelicans ilmoittaa olevansa maailman ensimmäinen hiilineutraali jääkiekkojoukkue

Urheilun ilmastovaikutuksista ja mahdollisuuksista niiden pienentämiseen on vielä verraten vähän tietoa.

Pelicansin projekti kohti hiilineutraaliutta alkoi vuonna 2017. Joukkue pelasi KooKoota vastaan joulukuun 4. päivä.

Lahden Pelicans on saavuttanut hiilineutraaliustavoitteensa. Miesten jääkiekon SM-liigajoukkueen päästöistä onnistuttiin projektin aikana nipistämään pois yli 70 prosenttia. Loput päästöt, 130 tonnia hiilidioksidia, on kompensoitu Gold standard -sertifioiduissa hankkeissa.

Hiilijalanjäljen laskennan teki LUT-yliopiston apulaisprofessori Ville Uusitalo. Hän laski Lahden Pelicansin liigajoukkueen hiilijalanjäljen liigakausilta 2017–2018 sekä 2020–2021 perustuen ISO-standardin mukaiseen elinkaariarviointiin.

"Pelicans on näyttänyt, miten urheilujoukkue voi vähentää toimintansa ilmastovaikutuksia. Tämä on myös tutkimuksellisesti kiinnostava esimerkki, koska urheilun ilmastovaikutuksista ja mahdollisuuksista niiden pienentämiseen on vielä verraten vähän tietoa", Uusitalo sanoo tiedotteessa.

Tarkastelussa olivat mukana joukkueen liikkuminen pelimatkoilla, pelaajien ja toimihenkilöiden työmatkaliikkuminen sekä yleisön liikkuminen kotiotteluihin. Rajaukset ovat samat kuin SM-liigalle tehdyssä hiilijalanjälkitarkastelussa. Tämän lisäksi tarkastelu sisältää liigajoukkueelle kohdistetun osuuden Isku Areenan sähkön, lämmön ja jääkoneen käytöstä sekä jätehuollosta.

Lahti on ollut vuoden 2021 ajan Euroopan ympäristöpääkaupunki.

