Eläinsuojelijat ravustuskauden kynnyksellä: Rapuja ei saa keittää eikä myydä kuluttajille elävinä

Jaana Kankaanpaa

Helsingin eläinsuojeluyhdistys kyseenalaistaa koko ravunsyönnin rituaalin.

Ravustuskausi alkaa Suomessa 21. heinäkuuta eli huomenna maanantaina, ja Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy neuvoo keinot saksiniekkojen oikeaoppiseen tappamiseen.

Äyriäiset on perinteisesti lopetettu keittämällä ne elävinä, sillä nopeasti pilaantuvien rapujen ja hummerien säilytys kuolleina on haastavaa.

Hesy huomauttaa tiedotteessa, että keittäminen elävältä tarkoittaa kuitenkin tuskallista kuolemaa, sillä tutkimusten mukaan äyriäisetkin tuntevat kipua. Kuolema voi myös pitkittyä, jos keitinvesi ehtii jäähtyä ison rapujoukon yhtäaikaisessa keittämisessä.

Hesy vaatiikin Suomeen lainmuutosta, jotta ravut, hummerit ja muut kymmenjalkaiset äyriäiset pitäisi tainnuttaa ennen keittämistä. Perusteluna on, että muutkin eläimet on tainnutettava ennen teurastamista.

"Meidän on kohdeltava äyriäisiä eläinsuojelulain hengen mukaisesti. Kasvattamojen, laitosten ja ravintoloiden tulee ottaa käyttöön humaania äyriäisten tainnuttamiseen kehiteltyä tekniikkaa", sanoo Hesyn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Mallimaiksi käyvät yhdistyksen mukaan Uusi-Seelanti ja Sveitsi. Uudessa-Seelannissa rapujen keittäminen elävältä on ollut kiellettyä vuodesta 1999, ja Sveitsissä laki on edellyttänyt vuodesta 2018 äyriäisten tainnuttamista sähköllä tai mekaanisesti ennen niiden keittämistä. Sveitsissä ei eläviä äyriäisiä saa myöskään säilyttää ja kuljettaa jäässä tai jäisessä vedessä, vaan niitä on pidettävä luonnollisissa olosuhteissa.

Luukkaisen mukaan mainitsee esimerkkinä Crustastun-laitteen, joka tainnuttaa äyriäisen alle puolessa sekunnissa ja lopettaa sitten kymmenessä sekunnissa. Äyriäiset voidaan tappaa myös mekaanisesti tuhoamalla niiden hermosto, mutta se vaatii kotikeittiötä parempaa osaamista. Yhdistys ei myisikään äyriäisiä enää lainkaan elävinä tavallisille kuluttajille.

"Äyriäisten taitamaton tappaminen ja pito ovat ison mittaluokan eläinsuojelullinen ongelma. Rapujen lopettamista ei valvota millään tavalla ja eläviä eläimiä saatetaan tappaa hyvinkin kyseenalaisilla tavoilla suomalaiskodeissa. Siksi ravut ja muut äyriäiset tulee myydä kuluttajille valmiiksi lopetettuina ja valmistettuina tai pakasteina."

Luukkainen muistuttaa, etteivät ravut ole ihmiselle välttämätöntä ravintoa ja että niissä on vain vähän syötävää, joten syömisrituaali pitäisi kyseenalaistaa.