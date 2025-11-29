Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Irti Metso-ohjelmasta, metsäkatoasetuksen lykkäys ja ihmiskaupan riski metsäalan urakoissaMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
1. Metsänomistaja päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun: Metso-suojelu purettiin ja puut hakattiin
Elimäkeläinen metsänomistaja Josper Tigerstedt päätyi muutama vuosi sitten poikkeukselliseen ratkaisuun: hän purki määräaikaisen Metso-suojelun kenties ensimmäisenä metsänomistajana Suomessa.
Noin 12 hehtaarin suojelualueella kasvoi mäntyjä ja varttunutta kuusikkoa. Kohde suojeltiin 20 vuodeksi vuonna 2012.
2. Metsäkatoasetukseen tulee vuoden lykkäys ja korjauksia: EU-parlamentin oikeisto puoltaa
EU:n kiistellyn metsäkatoasetuksen toimeenpanon aloittamista lykätään vuodella. Tämä varmistui käytännössä, kun EU-parlamentin oikeistoenemmistö tyrmäsi komission esityksen ja asettui samalle kannalle kuin EU-jäsenmaiden muodostama neuvosto.
Sekä parlamentti että jäsenmaat vaativat lisäksi, että asetusta yksinkertaistetaan edelleen niin, että yritysten raportointitaakka kevenee.
3. Valitukset eivät enää estä susijahtia, mutta helppoa saalista ei ole luvassa
Suomen riistakeskus julkaisi alkuviikosta ministeriön pyynnöstä tekemänsä esityksen suden kiintiömetsästyksen järjestämisestä. Riistakeskus ehdottaa esityksessä 16 kiintiöaluetta, joista suurin osa sijaitsee Lounais-Suomessa.
Riistakeskuksen ehdotuksen ytimessä on se, että tällä kertaa pyritään poistamaan pääasiassa kokonaisia laumoja, ei yksittäisiä eläimiä.
4. Tällaisia puupohjaisia tuotteita EU aikoo suosia jatkossa
Euroopan komissio julkaisi päivitetyn biotalousstrategiansa torstaina.
Päivitetty biotalousstrategia aikoo edistää etenkin biopohjaisten muovinkorvikkeiden, tekstiilien, kemikaalien, rakennusmateriaalien sekä lannoitteiden käyttöä.
Biopohjaiset kemikaalit valmistetaan esimerkiksi kasveista, puusta, levästä ja maatalouden sivuvirroista. Niitä voi hyödyntää muun muassa lääkkeisiin, ruokiin ja juomiin sekä tekstiileihin.
5. Ihmiskaupan riski on jokaisessa ketjutetussa urakassa – keinoja estämiseen löytyy, mutta ne ovat mutkikkaita
Metsätöitä teettävien yritysten ja metsänhoitoyhdistysten on lähes mahdoton tietää, millaisin työehdoin hankintaketjun viimeinen lenkki työntekijöitään palkkaa.
”Tilaaja määrittelee sopimuksissa, mitä urakoitsijalta edellytetään, ja jos urakoitsija käyttää aliurakoitsijaa, tilaaja vaatii raportoimaan siitä. Mutta eihän sitä voi mitenkään tietää, että työntekijöiden osalta asiat ovat niin kuin luvataan”, sanoo Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n (YT) asiamies Markus Tähkänen.
