Lämpenevä ilmasto supistaa lintujen elinalueita vuoristoissa Lintulajit ovat siirtyneet vuoristoissa korkeammalle kohti kylmempiä osia.

Jaa Kuuntele

Esimerkiksi kivitaskut ovat liikkuneet selvästi korkeammalle vuoristossa. Kuvan yksilöä rengastetaan. Kuva: Markku Vuorikari

Monet lintulajit ovat siirtyneet Euroopan vuoristoissa kohti kylmempiä lakiosia samalla kun ilmasto on lämmennyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, kertoo Helsingin yliopisto tiedotteessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 177 lintulajia neljällä suurella vuoristoalueella: Alpeilla, Pyreneillä, Skandeilla ja Britannian ylämailla. Tarkastelluista lajeista 63 prosenttia siirtyi ylöspäin. Linnut ovat siirtyneet keskimäärin puoli metriä ylöspäin 2000-luvun aikana.

Muutos oli nopeinta Skandinaviassa ja Alpeilla. Esimerkiksi kivitasku nousu Skandeilla keskimäärin 33 metriä korkeammalle vuoristoon. Isossa-Britanniassa ja Pyreneillä muutos ei ollut merkittävää.

Tämä kertoo siitä, että eri alueilla muutosten syyt, kuten ilmastonmuutoksen voimakkuus ja ihmisen maankäyttö, vaihtelevat alueittain. Myös paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

”Aurinkoisemmat rinteet houkuttelevat lintuja korkeammalle, koska niillä kasvillisuusvyöhykkeet ja ravintoresurssit sijaitsevat ylempänä. Silti linnut siirtyvät ylöspäin samalla nopeudella myös varjoisilla rinteillä, mikä viittaa siihen, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa koko vuoristomaisemaan”, selittää väitöskirjatutkija Joséphine Couet Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.