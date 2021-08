Yli kymmenen karhukaadon karjalankarhukoira – Lompsija Valtin vahvuus on karhunlöytökyky

Saara Lavi

Valtin (kuvassa) työskentely oli tuloksellista perjantaina karhujahdin avauspäivänä Parikkalassa. Myös sen jälkeläinen Ukkosalon Hertta pääsi karhutyöhön mukaan.

Hellekesästä huolimatta Kalle Kokkonen on pitänyt koiriensa kuntoa yllä sekä lenkeillä että uinnilla. Tositoimet maastossa ottivat kuitenkin 8-vuotiaalta karjalankarhukoiraurokselta Lompsija Valtilta luulot pois perjantaina Parikkalassa.

"Etukäteen oli tiedossa kaurapelto, missä karhu on käynyt syömässä. Pellon laidalta löytyi aamulla jälki, jota Valtti lähti seuraamaan", kuvailee Kokkonen aamun tapahtumia.

Haaskaa, riistapeltoa tai muuta ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa houkutinta ei saa karhujahdissa käyttää apuna. Tuotannossa olevalta pellolta, jossa viljellään esimerkiksi kauraa, karhun jäljestyksen saa aloittaa.

Kokkonen nimeää Valtin vahvuudeksi sen karhunlöytökyvyn. Karhun löydettyään se työskentelee ja haukkuu eläintä lähellä. Perjantaina Valtin työskentely oli taas tuloksellista.

"Yhdessä vaiheessa koira kyllä selvästi uupui, ja karhu oli siltä hetken hukassa. Karhu löytyi uudestaan, se pysytteli tiukasti pienessä puskassa. Otin avuksi työskentelyyn sen jälkeläisen Ukkosalon Hertan, ja kontio saatiin eräksi."

Valtti on kokenut karhukoira, sille on ammuttu yli kymmenen karhua. "Karjalankarhukoira on minun rotuni, ja Valtti on hankittu ensisijaisesti karhujahtiin. Koiralla metsästetään myös hirviä ja villisikoja.

MT seuraa jälleen tänä syksynä tiiviisti kannanhoidollisen karhunmetsästyksen etenemistä erityisesti verkkosivuillaan. Karhusaaliskarttaa ja paikkakuntakohtaisia karhusaalistietoja päivitetään joka päivä.





Saara Lavi

Lompsija Valtti on 8-vuotias karjalankarhukoirauros.