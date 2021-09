Metsästäjäliitto vaatii ministeriä lunastamaan lupauksensa suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta – Luonnonsuojeluliiton mielestä ei pidä kiirehtiä

Sanne Katainen

Tuomas Hallenberg sanoo, että Metsästäjäliitto odottaa mielenkiinnolla esitystä kannanhoidollisesta metsästyksestä.

Metsästäjäliitto edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö (MMM) laatii esityksen kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) ilmoittamalla tavalla.

”Luonnonvarakeskuksen väliraportti on saatu. Aiemmin kesällä valmistui ministeriön työryhmän työ kannanhoidollisen metsästyksen toteutustavoista. Nyt odotamme aiemmin ilmoitetun mukaisesti mielenkiinnolla esitystä kannanhoidollisesta metsästyksestä”, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg tiedotteessa.

Norjassa on runsaan sadan suden kanta ja siitä on metsästetty joitakin kymmeniä susia. Myös Ruotsissa kannanhoidollinen metsästys on aloitettu. Euroopan Unioniin kuuluvissa Baltian maissa susia metsästetään vuosittain satoja yksilöitä ja Venäjän Karjalassa sudesta maksetaan tapporahaa, luetellaan liiton tiedotteessa.

”Suomen susikanta saattaa tänä kesänä olla jopa 500 sutta uusien jälkeläisten synnyttyä. Päätöksiä odotetaan.”

Myös Luonnonsuojeluliitto otti kantaa väliraporttiin ja kannanhoidolliseen metsästykseen. Liiton mielestä suden kannanhoidollista metsästystä ei tule kiirehtiä työn keskeneräisyyden vuoksi.

”Susien mahdollisesti aiheuttamiin ongelmiin voidaan nytkin puuttua poikkeusluvilla, ellei muita ratkaisuja ole.”

