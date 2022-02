”Pohjoisessa rauhoitetaan viimeisetkin kivikot”, harmittelee hylkeenpyytäjä ja ihmettelee ministeriöiden ristiriitaisia puuhia

Kai Tirkkonen

Jouni Heinikoski tietää kokemuksesta, ettei suojelualueilta ole keinoja poistaa ongelmahylkeitä. Hän metsästää hylkeitä ampumalla niitä kiville tai kiveltä.

Monet kalastajat ja rannikon asukkaat pelkäävät, että suojelualueiden lisääntyminen käytännössä lopettaa hylkeiden pyynnin ja sitä kautta myös kalastuksen ja saaristolaisen elämäntavan.

”Pohjoisessa ollaan rauhoittamassa viimeisetkin kivikot ja lopettamassa tuhansia vuosia vanha pyyntiperinne”, sadattelee hylkeenpyytäjä Jouni Heinikoski Suomen hylkeenpyytäjät ry:stä Kemistä.

Ihmetystä osakseen saavat myös maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ristiriitaiset puuhat.

”Samaan aikaan kun toinen ministeriö tukee rannikkokalastusta isolla summalla, toinen ministeriö lakkauttaisi sen kokonaan. Kyllä hallinnon pitäisi neuvotella keskenään, mitä tehdään.”

Heinikoski ei ymmärrä, miksi luontoa suojellaan muumioimalla alueet ja poistamalla ihmisen vuosisatoja harjoittama rinnakkaiselo kokonaan.

Hän huomauttaa, että luonnonkalan kulutus palvelee ilmastotavoitteita ja vesistönsuojelua. Mikäli tärkeimpien saaliskalojen pyynti vaikeutuu, ei lautasille saada enää niin sanottuja sivuvirtojakaan, kuten särkeä ja lahnaa.

Ympäristöministeriön suojelusuunnitelmia vastustetaan myös Merenkurkun saaristossa. Raippaluodon osakaskunnan puheenjohtaja ja saaristotyöryhmän jäsen Ari Isosalo kertoo, että alue on jo suojeltu kattavasti. Merenkurkussa muun muassa on jo hylkeensuojelualue, joka on aiheuttanut isoja haittoja siiankalastukselle.

Nyt suojelualueet laajentuisivat entisestään ja osalle alueista tulisi tuplasuojelu. Isosalo odottaa, että hylkeenmetsästyksen jatkumisesta päästään neuvottelemaan virkamiesten kanssa.