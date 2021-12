Hevosille uusivuosi voi olla rauhallinen tai painajainen – "Pitää tarkistaa, onko karsinoissa purut seinillä"

Petteri Kivimäki

Hevostalleilla varaudutaan uuteenvuoteen ottamalla hevoset jo iltapäivällä sisään. Toisaalta varsinkin pihatossa hevoset saattavat myös seurata uuttavuotta rauhassa, kunhan tulitteet suuntautuvat niistä riittävän kauas.

Hevostalleille uudenvuodenaatto ei ole juhlaa vaan se tietää lisää töitä ja huolta. Hevoset siirretään sisään normaalia aiemmin, ja niiden reaktioita valvotaan varsinkin kovimman ilotulittamisen aikaan.

Hevosella on koirien tavoin hyvin herkkä kuulo. Ne kuulevat tulitteet useamman kilometrin päästä.

Laumaeläimenä hevoset myös reagoivat toistensa käytökseen: jos yksi pelästyy, koko lauma voi vauhkoontua. Jos hevoset ovat ulkona rakettien räjähtäessä, hevonen tai lauma voi karata läpi sähköaitojen.

Lauma voi myös rauhoittaa.

"Pihatossa hevoset pysyvät rauhassa, kun ne saavat katsella ulkona tai mennä sisään vapaasti sen mukaan kuin haluavat. Homma sujuu, kunhan hevoset voivat olla riittävän kaukana raketeista", kuvaa Noora Ojanperä.

"Osa seuraa paukkeita, osa ei välitä mitään. Uusiin varsoihinkaan ei tartu sellainen meininki, että olisi hätää."

Ojanperällä ja hänen miehellään Petri Laineella on Oriveden Eräjärvellä sekä kilpailevia ravureita että täysihoitotalli. Pihatoissa on siitostammoja ja varsoja.

Ratsutettavia asiakkaiden hevosia on tullut talliin kaupunkiympäristöstä. Niistä näkee, kuinka raskas uusivuosi voi olla hevoselle, joka on joutunut kärsimään pitkään jatkuneesta paukuttelusta liian läheltä.

"Niille on ihan täysi painajainen, vaikka peitetään hevoselta korvat ja ikkunat sekä pidetään tallissa valoja ja radiota."

Ojanperän mukaan osa on pari päivää aaton jälkeenkin vielä säikkynä joka rasauksesta. "Sellainen hevonen voi olla maastossa vaarallinenkin. Hevosten pitää myös antaa toipua uudestavuodesta."

Rauhalahden Ratsastuskoulu sijaitsee nelisen kilometriä Kuopion keskustasta. Aaton tunnit siirretään aamuun, jotta ne ovat ohi ennen paukuttelua. Hevoset otetaan sisään varhain ja talliin jätetään valot päälle.

Toimitusjohtaja Minna-Liisa Heiskasen mukaan tallissa käydään illan ja alkuyön aikana useamman kerran.

"Hevoset saavat heinää, niin että niillä olisi tekemistä ja syötävää, kun ammunta on vilkkaimmillaan. Herkimmille hevosille laitetaan korviin pumpulia, jotta ne eivät kuulisi niin voimakkaasti."

Takavuosina ilotulitukset alkoivat aiemmin ennen aattoa ja myös kestivät aattoyön jälkeenkin. "Tiukka rajoitus on onneksi parantanut vähän tilannetta ainakin meillä."

Kati Kaikkonen valmentaa hevosia Äimäraution raviradan tallissa Oulussa. Kaikkosella on 13 valmennettavaa, ja ratakeskuksessa on parisataa hevosta.

Äimäraution rata on linnuntietä muutaman kilometrin päässä Oulun keskustasta. Keskustassa on ympäri vuoden ilotulituksia, jotka näkyvät ja kuuluvat rata-alueelle hyvin.

"Tapaninpäivänä oli joku ilotulitus. Nämä minun ovat onneksi niin kaupunkilaisia, että ne eivät enää välitä", Kaikkonen kuvaa.

Valmentaja painottaa silti, että hevosten kuten koirienkin välillä on isoja eroja. Yksi yksilö on tosi herkkä, toinen sietää tilanteen, johon se on tottunut.

Aamulla näkee selvästi eron siinä, mikä hevonen on ollut rauhaton, mikä ei.

Hän ottaa hevoset muutenkin talliin suhteellisen varhain. Aattona herkimmät otetaan sisään vielä aiemmin. Talliin jää myös radio päälle ja riittävästi heinää syötäväksi.

Teivon ratakeskuksessa hevosilla on turvallinen olla, arvioi valmentaja Antti Veteläinen. Asutuskeskittymää ei ole aivan radan ympärillä ja tallialue suljetaan uudeksivuodeksi niin, että ulkopuolisia uteliaita ei sinne pääse kulkemaan tai paukuttelemaan.

"Emme ole tarvinneet tallilla erityistoimia aattona. Käymme toki tarkistamassa illalla jo ennen isoimman paukuttelun alkua, onko jossain karsinassa purut seinillä", hän vertaa.

Se toimii yhtenä hyvänä mittarina. Jos joku hevonen oikein pelästyy ramppaamaan karsinassa, levoton tunnelma voi myös tarttua muihin.

Veteläisen ja Kaisa Mikkolan valmennustallin hevoset ovat sangen nuoria.

"Niille on ihan hyvää siedätystäkin tottua vähän ääniin. Ja toisinpäin ne tottuvat radalla erilaisiin koneisiin, eivätkä sitten niin reagoi, kun huomaavat, että kaveritkin pysyvät rauhallisina", Veteläinen tuumaa.

Helina Pohjola kasvattaa ratsuja ja hänellä on myös muutamia ravureita Joroisissa. Maaveden kylälle on muutama kilometri.

"Meillä on tiineitä tammoja. Niiden kanssa voisi olla riskaabelia, jos sijainti olisi toinen."

Pohjola kiittää, että naapurit ottavat hevoset huomioon. "Naapurit menevät ampumaan kauemmaksi eivätkä ammu pellon laidalta talliin päin."

Suomen Hevostietokeskuksen tietoon on tullut tilanteita, joissa siitostamma on luonut varsan, kun se on pelästynyt ilotulituksen vuoksi.

"Olisi järkevintä, että ilotulitukset keskitettäisiin kaupungeille ja kunnille. Keskittäminen olisi hyvästä myös ympäristön kannalta", sanoo Heiskanen, joka on myös Hevostietokeskuksen toiminnanjohtaja.

Valtakunnalliset hevosjärjestöt ovat mukana eduskuntaan juuttuneeseen Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteeseen.

Noora Ojanperän mukaan vapaahetoinen ilotulittamisen keskittäminen toimii ainakin Eräjärvellä. "Täällä on sovittu, että porukka kokoontuu kirkolle ja ammutaan sieltä yhdessä ja vähemmän omista pihoista."

"Hevostilan kannalta on tärkeää tietää, milloin paukuttelu alkaa ja loppuu. On parempi, että se menisi nopeammin ohi kuin, että jokainen tykittää omilla suunnillaan tuntitolkulla", Ojanperä sanoo.

Hevostietokeskuksen verkkosivulta löytyy tietovideo, joka kertoo hevosen reaktioista.

Helina Pohjola toteaa, että siitostammat ovat erityisen herkkiä. Tiine tamma voi jopa luoda varsan, jos se stressaantuu pahasti.