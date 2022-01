Tekoäly ja konenäkö voivat tulevaisuudessa havaita hevosen sairaudet ja vammat varhaisvaiheessa – ajatus syntyi Markku Kippolalle ähkyhevosta taluttaessa

Markku Kippola, Kari Salonen

Homca-tamman ähky antoi alkusysäyksen Markku Kippolan opinnäytetyölle. Suolisto-ongelmien ja ähkyn syyt voivat olla monenlaisia.

Oululaisessa ohjelmistoyritys Tentriossa työskentelevä Markku Kippola heräsi eräänä marraskuisena aamuyönä puhelimen soittoon. Uupunut eläinlääkärivaimo pyysi miestään taluttamaan tuntikausia hoidettua ja kävelytettyä perheen hevosta, joka oli sairastunut ähkyyn.

”Siinä pihatiellä räntäsateessa hevosen kanssa edestakaisin kävellessä mieleeni tuli monia asioita eläinten hyvinvoinnista. Syntyi ajatus tutkia, voisiko teknologiaa hyödyntää apuna hevosen sairastumisen varhaisessa toteamisessa”, Kippola kertoo.

Tällä viikolla hän valmistui Hämeen ammattikorkeakoulussa ylemmästä AMK-tutkinnosta. Opinnäytetyön nimi on Hevosen hyvinvoinnin seuraaminen konenäöllä ja analysointi koneoppimisen avulla.

Pelkistetysti sanottuna Kippola selvitti, voidaanko hevosen hyvinvointia seurata konenäöllä ja analysoida tapahtumia tekoälyllä, jotta sairastumiset ja vammat pystyttäisiin toteamaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Kippola perkasi globaalit markkinat etsien tähän tarkoitukseen kehitettyä teknologiaa. Perheen talliin viritettiin valvontakamerat seuraamaan ja tallentamaan hevosten yöllisiä touhuja. Syntyneen datan analysointi ja teknologian eteenpäin kehittäminen tapahtuu myöhemmin.

”Tuotantoeläimille tällaista teknologiaa on jo kehitetty ja kaupallisia sovelluksia on markkinoilla. Esimerkiksi sioilla on käytetty kasvojentunnistusohjelmaa, joka tunnistaa possuyksilöt niiden ”kasvojen” geometrian avulla. Minua kiinnostaa, pystytäänkö hevoselle käyttämään samaa tunnistusta”, Kippola pohtii.

Hyvinvoinnin valvonnassa kameroiden eli konenäön keräämä data tallennetaan pilveen. Analysointia varten luodaan ohjelma, joka ”opetetaan” tulkitsemaan hevosen hyvinvoinnista kertovia tekijöitä.

Ohjelma hälyttää, mikäli poikkeavuuksia ilmenee esimerkiksi hevosen liikkumisessa, lepäämisessä, piehtaroinnissa tai syömisessä.

Kippola toteaa, että kun hevosen käyttäytymistä kuvataan kameroilla riittävän paljon, syntyy dataa niin runsaasti, että tekoäly on mahdollista koodata huomaamaan pienetkin poikkeamat hevosen käyttäytymisessä ja liikkumisessa.

”Kun päästään pitemmälle, eli kerrotaan tekoälylle mikä on normaalia ja mikä epänormaalia, se oppii tunnistamaan asioita ja päättelemään, mistä milloinkin on kyse”, kuvaa Kippola ohjelmiston kehittämistä.

”Monet muutkin kuin minä pohtivat tätä asiaa. Jenkeissä oli jo olemassa hevosten hyvinvoinnin seurantaan Stable Guard -sovellus, mutta valitettavasti sen kehittänyt startup-yritys meni konkurssiin, eikä tietoa tuotteesta löytynyt enempää”, Kippola harmittelee.

Oman tallinsa kameroiden kuvista Kippola suunnittelee keräävänsä aineistoa hevosten syömisestä, nukkumisesta, liikkumisesta ja muusta aktiivisuudesta.

”Datan yksinkertaistaminen on nopein ja edullisin tapa saada konenäön ja tekoälyn hyöty kaupallistettua. Nykyään pystyy kasaamaan pienen rasian kokoisen tietokoneen ja siihen kameran, johon voi viedä osan koneälyohjelmasta. Siitä datan voi lähettää eteenpäin.

Olen vähän tutkaillut, saisinko tehtyä tosi yksinkertaisen, hevosen aktiivisuutta karsinassa mittaavan laitteen.”

Kippola uskoo, että kaupallisia sovelluksia hevosten hyvinvoinnin valvontaan on tulossa hyvinkin pian, vuoden, kahden sisään. Hän itse on miettinyt konenäön ja tekoälyn mahdollisuuksia myös hevosen ontumien varhaisessa havaitsemisessa.

”Erilaisille ratkaisuille olisi selvästi tarvetta, koska kaupalliset sovellukset puuttuvat lähes täysin ja hevosten hyvinvointi kiinnostaa koko ajan enemmän. Halvimmillaan nämä yksinkertaiset ratkaisut olisivat muutaman satasen investointeja.”

Kippolan opinnäytetyölle alkusysäyksen antanut ähkyhevonen, 13-vuotias holsteintamma Homca, muuten selvisi ähkystään ihmisten avulla, ilman tekoälyä.

