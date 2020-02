Koirien kiinnipitoaika alkaa sunnuntaina koko maassa

Etelässä joidenkin lintujen pesintä on jo alkanut. Myös mäyrät voivat saada poikasia jo maaliskuussa.

Stiina Hovi

Omalla pihalla koiraa saa pitää vapaana myös kiinnipitoaikana.

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti.

Kiinnipitoaikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

Koirien kiinnipitoajan kunnioittaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisajan aikana.

"On erittäin tärkeää, että linnut ja muut eläimet saavat pesiä ja kasvattaa poikasensa rauhassa. Lisääntymisaikana luonto on herkimmillään", kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola tiedotteessa.

Erityisesti kanalintuja ajatellen on tärkeää, etteivät koirat juokse vapaana maaliskuun alun jälkeen. Vaikka koira ei olisikaan linnuista kiinnostunut, linnut suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon, ja kaikkoavat helposti pesimäpaikalta. Koira voi myös tuhota pesiä.

"Suurimmassa vaarassa ovat maassa pesivät linnut pesineen ja nisäkkäiden poikaset".

Veistolan mukaan lämmin talvi on voinut aikaistaa lintujen pesintää varsinkin etelässä.

"Espoossa oli jo mustarastaan pesintä, josta lähtivät poikaset maailmalle", hän kertoo.

Paitsi linnuilla, myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä, ja esimerkiksi mäyrät voivat saada poikasia jo maaliskuun puolella.



Kiinnipitoaika koskee kaikkia koiria muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen työtehtävissä olevat koirat tai paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteet ovat poikkeus.

Kielto ei koske myöskään alle viiden kuukauden ikäistä pentua tai palvelutehtävässä olevaa koiraa.

Kiellosta voi poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan häiritsemättä rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana.

Metsästyslain mukaisena koirien kiinnipitoaikana rauhoittamattoman riistaeläimen metsästys on sallittua muulla kuin ajavalla koiralla sillä edellytyksellä, ettei koira häiritse rauhoitettuja luonnoneläimiä.

Kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei vapaana pitämiseen ole lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Koiran tulee kuitenkin olla aina omistajan hallittavissa, vaikka se olisikin luvallisesti irti.

Luonnonsuojelualueilla kielto koira vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.



Järjestyslaissa on oma pykälänsä koirakurista. Lain mukaan koira on pidettävä aina kytkettynä taajamassa. Koiran vapaana pitäminen on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla.

Koiran tulee näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa. On myös pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Järjestyslaissa määrätään myös, että koiraa ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle. Koiraa ei saa viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Poikkeuksena ovat sellaiset hiihtoladut, jotka on merkitty koiraladuiksi.