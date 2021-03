Kotimaa

Korkeakouluopiskelijat ovat puurtaneet jo vuoden etänä – "Olen edennyt hitaasti, mutta varmasti kohti apatiaa" Kotimaa Moni opiskelija kaipaa apua mielenterveysongelmissa. Harjoittelupaikat ovat vähissä ja jopa valmistuminen voi viivästyä.

Sanne Katainen

Tampereen yliopistossa toista vuotta opiskeleva Milla Lehtimäki on kotoisin Tampereelta, joten hänellä on kaupungissa vahvat tukiverkot toisin kuin monella muulla korkeakouluopiskelijalla. Silti elämä on tällä hetkellä yksinäistä opiskelijayksiössä.

Korkeakouluopiskelijat ovat muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta olleet etäopetuksessa pian vuoden ajan. Viime vuoden lopulla 60 prosenttia Helsingin yliopiston kyselyyn vastanneista opiskelijoista tunsi olevansa täysin uupunut tai uupumisriskissä. Myös muut tutkimukset kertovat korkeakouluopiskelijoiden hankalasta tilanteesta. Milla Lehtimäki opiskelee toista vuotta hallintotieteitä Tampereen yliopistolla pääaineenaan julkisoikeus. Yliopisto siirtyi etäaikaan nopeasti viime keväänä, ja etäopiskelu jatkuu tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin heinäkuun loppuun saakka. "Kesään mennessä opintoja on takana etänä puolitoista vuotta. Viime keväänä tuntui aika vaikealta, mutta siltä, että tästä selvitään. Kesä ja alkusyksy antoivat toivoa, mutta nyt tunnen itseni aika uupuneeksi. Olen edennyt hitaasti, mutta varmasti kohti apatiaa", Lehtimäki kertoo. Yliopistolla on järjestetty yksittäisiä pienryhmäkursseja lähiopetuksena esimerkiksi laboratoriotiloissa, mutta kaikki Lehtimäen suorittamat kurssit ovat olleet täysin etänä. Hän on katsonut yksiössään verkkoluentoja ja kirjoittanut esseitä. "Etäluentoja ei voi mitenkään verrata tavallisiin. Luennoitsijalle ei ole kivaa luennoida tyhjälle ruudulle, eikä se ole kuuntelijoillekaan sama. Monilla on suuri huoli siitä, kun ei jaksa ja asian kanssa jää yksin." Kun yliopiston itsenäisen opiskelun tilat on suljettu eikä kotoa voi oikein lähteä minnekään, arjesta puuttuvat rutiinit. "Olen yksin yksiössäni kuten varmasti tuhannet muutkin. Tätä samaa on eletty vuoden verran, ja se on kuormittavaa. Olemme tikittävä aikapommi, kun jaksaminen alkaa loppua. On pakkopulaa saada itsensä tekemään mitään." Hallitus järjesti viime viikolla opiskelijoille suunnatun koronainfon. Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajan Annika Nevanpään mukaan tilaisuutta odotettiin innolla mutta korkeakouluopiskelijoiden kysymyksiin ei tuntunut löytyvän vastauksia. "Toisaalta tilaisuuden jälkeen keskustelu tuntui muuttuvan rajusti. Julkisesti on puhuttu lähinnä siitä, kuinka itsekkäästi korkeakouluopiskelijat haluaisivat ravata baareissa, mutta nyt huomioidaan myös opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen", Nevanpää sanoo. Hänen mukaansa huomio etäopetuksessa kiinnittyy usein toisen asteen opiskelijoihin, mutta lähes samanikäiset korkeakouluopiskelijat on unohdettu. "Korkeakouluopiskelijoiden odotetaan pätjäävän paremmin, vaikka moni on vasta muuttanut pois kotoa ja itsenäistynyt. Toisella asteella moni sentään asuu perheen kanssa. En vähättele toisen asteen ongelmia, mutta toivoisin, että korkeakouluopiskelijoihin suhtauduttaisiin samalla huolella." Hallitus tuli viime keväänä vastaan laskemalla väliaikaisesti korkeakouluopiskelijoiden opintopistevaatimuksia. Väliaikaiset helpotukset olivat todella Nevanpään mielestä tervetulleita, mutta tarvitaan myös pitkäaikaisempia pysyviä ratkaisuja kuten opintorahan korottamista. Myös opiskelijoille tarjottavaa tukea pitäisi lisätä ja mielenterveyspalveluiden pariin pääsemistä helpottaa. Milla Lehtimäki ehti sentään opiskella perinteisellä tavalla puoli vuotta, mutta silti kolmen vuoden kandidaatinopinnoista ainakin puolet suoritetaan näillä näkymin etänä. Pitkään jatkunut koronakriisi saattaa vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäksi valmistumiseen. Moni opiskelija painii sopivan harjoittelupaikan löytämisen kanssa, sillä paikkoja ei ole tarjolla yhtä paljon kuin aikaisemmin. Lehtimäellä kävi tuuri, kun hän sai itselleen harjoittelupaikan ensi kesäksi. Tähän asti Lehtimäen opinnot ovat vielä sujuneet hyvin, ja hän on kiitollinen säilyneestä työkyvystään. Lehtimäki on kuitenkin erityisen huolissaan syksyllä alkavista opinnäytetyöhön liittyvistä kursseista. "Tavoitteeni on valmistua kandidaatiksi ajallaan ensi keväänä, mutta täytyy sanoa, etten ole siitä enää pomminvarma. Tavoiteajassa pysyminen tulee olemaan työn ja tuskan takana." Aiheet Annika Nevanpää Milla Lehtimäki etäopetus hyvinvointi korkeakouluopiskelijat koronapandemia koronarajoitukset opiskelijaelämä