Myrsky on nyt ohi – näin se aiheutti onnettomuuksia eri puolilla Suomea

Myrskyinen sää riepotteli keskiviikkona lähes koko Suomea, mutta aamulla puoli viiden jälkeen myrsky oli Ilmatieteen laitoksen mukaan jo tältä erää ohitse koko maassa. Päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoi joitain saderippeitä olevan Kuusamon suunnalla.

"Aamu onkin aika utuinen ja paikoin sumujakin on, kun on niin paljon uutta kosteutta tässä maan pinnassa vesisateiden jäljiltä", Viljamaa sanoo STT:lle varhain aamulla.

Viljamaan mukaan Latvian ja Viron yllä näkyy ukkospilvirypäs, joka on kuitenkin kaartamassa Suomen itäpuolelta, eikä uhkaa Suomen rannikkoa tai merialueita.

Pelastuslaitokset ympäri maata saivat useita kymmeniä tehtäviä myrskytuhojen vuoksi. Salamointi aiheutti tulipaloja ja vesisateet saivat aikaan tulvia.

Pienkoneen epäilty katoaminen aiheutti keskiviikkona Uudellamaalla ison viranomaisoperaation samoihin aikoihin, kun ukkosrintama lähestyi maan etelärannikkoa. Helsingin alueella kateissa ollut vesitasolentokone laskeutui sittemmin turvallisesti Porvoon edustalle, kertoi Suomenlahden merivartiosto.

Kainuun pelastuslaitokselle aiheutui Sotkamossa kaikkiaan parisenkymmentä tehtävää salamoinnin ja vesisateen vuoksi. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan vedentulviminen vaurioitti useita kiinteistöjä. Henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin.

Sotkamossa tehtäviä suoritti yhteensä 11 pelastuslaitoksen yksikköä muun muassa Hyrynsalmelta, Kajaanista, Ristijärveltä ja Sotkamosta.

Pohjois-Savossa ukkosrintama aiheutti pelkästään iltayhdeksään mennessä yli 60 tehtävää. Suurin osa tehtävistä oli vahingontorjuntatehtäviä, mutta joukossa oli myös muutamia salaman aiheuttamia rakennuspaloja.

Pohjois-Karjalassa pelastuslaitoksella oli puolestaan ollut puoleenyöhön mennessä kaikkiaan noin 70 tehtävää. Näistä valtaosa, yli 40 oli vahingontorjuntatehtäviä.

Esimerkiksi Juuassa vesisade aiheutti vahingontorjuntatehtävän, kun vettä tuli kellariin runsaasti. Kontiolahden Selkiellä maastopalotehtävää sen sijaan etsittiin yli tunti ja paloaluetta sammutettiin noin 7 tunnin ajan. Palanut alue oli pelastuslaitoksen mukaan noin 6 hehtaarin suuruinen.

Pelastuslaitokselle tuli myös muun muassa vesipelastustehtäviä Kiteelle ja Joensuuhun. Kiteen tehtävästä saatiin myöhemmin myös toinen hälytys ja sivulliset saivat avustettua henkilön rantaan veneellä. Joensuun osalta kadoksissa ollutta henkilöä ei sen sijaan löydetty. Pelastuslaitoksen sukeltajat olivat etsineet henkilöä Linnunlahden uimarannalta.

Aamuviiden jälkeen yli 24 000 asiakasta oli viellä vailla sähköä liki 90 kunnassa. Sähköttömien talouksien määrä oli kuitenkin laskenut illasta. Esimerkiksi puoli yhdeksän aikoihin noin 62 000 asiakasta oli ilman sähköjä kaikkiaan noin sadan kunnan alueella.

Kuopion keskusta-alue myös pimeni, kun rakennuksista katkesivat sähköt keskiviikkoiltana. Lisäksi ihmisiä jäi jumiin ravintoloihin, kaupoihin ja hisseihin, kertoi Savon Sanomat. Enimmillään Kuopion Sähköverkon alueella oli lehden mukaan ilman sähköä ainakin noin 38 000 taloutta.

Fintrafficin rataliikennekeskus kertoi alkuyöstä myrskypuuskien kaataneen illalla puita radalle useammassa paikassa. Keskiviikkoiltana oli kerrottu, että myrskyn aiheuttama sähköratavaurio Kontiomäen ja Oulun välisellä rataosuudella oli saatu korjattua ja junaliikenne jatkui normaalisti.

Yöllisen tiedotteen mukaan sähköratavaurioita oli sen sijaan vielä Saari–Kesälahti välillä ja Kiteellä. Vaurio havaittiin noin kello 20.30 ja illan viimeinen juna jouduttiin korvaamaan linja-autoilla Parikkalasta Joensuuhun.

Saari–Kesälahti välillä sähkörata saadaan korjausarvion mukaan kuntoon aamuun mennessä, rataliikennekeskus kertoi. Kiteen korjausarvion mukaan sähkörata saadaan puolestaan kuntoon puoleen päivään mennessä.

Rataliikennekeskuksen mukaan aamupäivän henkilöjunat korvataan tarvittaessa linja-autoilla Parikkalan ja Joensuun välillä

Keskiviikkona lämpimintä oli Kaakkois-Suomessa. Parikkalassa mitattiin päivän korkeimmat lukemat, 33,2 astetta.

Torstaina sumut hälvenevät aamupäivän aikana ja lämpötila pääsee nousemaan jälleen päiväsaikaan. Etelä- ja itäosassa maata voidaan edelleen päästä 27 asteeseen. Paikoin voidaan käydä korkeammallakin 28 tai 29 lämpöasteessa.

"Edelleen on lämmintä ja tuolla Kuusamon suunnalla on vielä eilisen myrskyrippeet. Siellä on ajoittaista vesisadetta vielä muutaman parin tunnin ajan ja Itä-Lapissa on muutamia sadekuuroja", Viljamaa sanoo ja kertoo muualla maassa olevan poutaista.

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa on Viljamaan mukaan edelleen riskiä kovemmille ukkoskuuroille, jotka voivat kehittyä iltapäivän aikana.

"On mahdollisuus, että tulee rankkoja sadekuuroja ja ukkosta, mutta alue on paljon pienempi kuin edellisinä päivinä ja tuhotkin varmaan tulevat olemaan paljon paikallisempia, jos tuuli- tai sadevahinkoja syntyy", Viljamaa kertoo.

Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaiheilla lämpötila laskee pohjoiseen päin mentäessä. Hellelukemaa tavoitellaan ja pyöritään 23–25 asteen tienoilla.

Pohjanmaan maakunnissa päivän ylimmät lämpötilat ovat 22 ja 23 asteen paikkeilla. Länsi-Lapissakin lämpenee 22–24 lämpöasteeseen. Itä- ja Pohjois-Lappi, Kuusamo sekä Pudasjärvi sen sijaan jäävät alle 20 asteen.