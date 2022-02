Konepajat maksavat työntekijöille kertakorvauksen kohonneesta polttoaineen hinnasta – yrittäjä Veli-Pekka Niemistö toivoo päättäjiltä nopeampaa reagointia

Jarno Mela

Keskisuomalaiset yritykset maksavat 3 senttiä kilometriltä polttoainekustannuksia työmatkoilta tammi–huhtikuun ajalta

Keskisuomalaisten konepajojen omistajat maksavat työntekijöilleen kompensaatiota kohonneesta polttoaineen hinnasta. Jake-Man Oy:n ja Mecamiehet Oy:n yhteinen toimitusjohtaja Veli-Pekka Niemistö kertoo MT:lle, että kysymyksessä on erillinen kertakorvaus.

Yritykset maksavat 3 senttiä kilometriltä polttoainekustannuksia työmatkoilta tammi–huhtikuun ajalta. Teräsrakenteita valmistavat konepajat sijaitsevat Uuraisilla ja Petäjävedellä. Yrityksissä työskentelee päivittäin 40 ammattilaista.

Yrittäjä Veli-Pekka Niemistö haluaa auttaa toimenpiteellä työntekijöitä nousseiden kulujen keskellä. Samalla hän ottaa kantaa Suomen kustannusten hintakehitykseen.

"Teollisuusliitto on sanonut, että polttoaineen hinta on kohta työssäkäynnin este. Meilläkin ihmiset alkoivat keskustella asiasta kahvipöydässä. Tämä on viesti henkilöstölle. Autamme heitä ahdingossa", Niemistö sanoo.

Konepajat halusivat osoittaa työntekijöille pystyvänsä nopeaan reagointiin. Tehtaat sijaitsevat haja-asutusalueilla. Suurin osa työntekijöistä tulee konepajoille Jyväskylästä, Äänekoskelta, Saarijärveltä ja Keuruulta. Pisimmillään työmatka on yhteen suuntaan jopa 60 kilometriä.

Niemistön mukaan 30 sentin bensiinin hinnan nousu litralta merkitsee 100 kilometrillä kahden–kolmen euron lisäkustannusta. Kuukaudessa se jo tuntuu työntekijöiden kukkarossa.

Jake-Man Oy ja Mecamiehet Oy ovat kasvaneet merkittävästi ja ne rekrytoivat 13 uutta työntekijää viime vuonna. Nyt polttoaineen hinta uhkaa jarruttaa työvoiman liikkuvuutta.

"Onko meillä Suomessa jatkossa kilpailukykyisiä yrityksiä? Eivät kaikki työpaikat voi olla kaupunkien keskustoissa, jonne pääsee julkisilla kulkuneuvoilla", Niemistö muistuttaa.

Yrittäjä Veli-Pekka Niemistö ihmettelee päättäjien hidasta reagointia kustannusten nousuun. Hän muistuttaa, että polttoaineveroa nostettiin vuonna 2020, kun bensiinin ja dieselin hinnat olivat alhaalla.

Maaseudun pienyrittäjän vinkkelistä nyt pitäisi reagoida toiseen suuntaan laskemalla verotusta.

"Me käymme koko ajan kilpailua Itä-Euroopan ja muiden halvempien markkinoiden kanssa. Jos työn tekemisen hinta Suomessa vain nousee ja nousee mahdottomasti, se ei ole hyvä. Päättäjien olisi huolehdittava, että pysymme jotenkin kilpailukykyisenä", Niemistö vaatii.

Työntekijät olivat luonnollisesti iloisia yrityksen kädenojennuksesta. Siitä kerrottiin perjantaina.

