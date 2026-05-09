Kuinka sähkö- tai puhelinpylväistä rakennetun mökin kanssa pitäisi menetellä? Näin vastaa Tukes CCA-kyllästeet ovat Tukesin asiantuntijan mukaan terveysriski lähinnä ihokontaktissa. Kreosootti on vaarallisempaa, koska sen haitta-aineet haihtuvat ilmaan.

Jaa Kuuntele

Arseenipitoisen puun terveyshaittaa rakennuksessa voi ehkäistä peittämällä puut esimerkiksi paneloimalla. Arseeni on terveydelle vaarallista, jos se joutuu ihokosketukseen. Kuva: Lari Lievonen, Jarkko Sirkiä, koonnut: Aatu Jaakkola

Lue artikkelin tiivistelmä Tukesin Kaarina Repo kertoo, että CCA-kylläste sisältää arseenia ja kromia, jotka aiheuttavat ihokosketuksessa syöpäriskin, mutta eivät haihdu ilmaan. Vanhojen pylväiden kuluttajakäyttö on kielletty vuodesta 2004, ja ne on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Kreosootilla kyllästetyt pylväät ovat haitallisempia, sillä ne päästävät PAH-yhdisteitä ilmaan. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Vanhat, käytöstä poistetut arseenia ja kromia sisältävät eli CCA-kyllästetyt pylväät saa uudelleenkäyttää vain ammattimaisesti rajoitettuihin kohteisiin.

Niitä ei saa käyttää asuinalueilla eikä tavallinen kuluttaja saa rakentaa niistä mitään, sanoo kemikaaliturvallisuudesta vastaavan Tukesin johtava asiantuntija Kaarina Repo.

Pylväitä on päätynyt omatoimirakentajille esimerkiksi vanhojen sähkölinjojen uusimisen yhteydessä. Pylväiden uusiokäyttö oli yleistä varsinkin ennen kuin arseenipitoisen kyllästetyn puun luovuttaminen kuluttajalle kiellettiin vuonna 2004. Arseenin käyttö pylväiden kyllästämiseen loppui vuonna 2006. Sitä ennen CCA-kylläste oli hyväksyttyä ulkokäyttöön tulevan puun kyllästämiseen.

Revon mukaan Tukesiin tulee toisinaan kyselyitä, miten vanhoista sähköpylväistä tehtyjen rakennusten kanssa pitäisi menetellä.

Tyypillinen tapaus on 1970–1980-luvuilla rakennettu mökki, jonka nykyiset omistajat ovat huolissaan mahdollisista terveys- ja ympäristöhaitoista.

”CCA-kyllästetyistä pylväistä ei pitäisi haihtua ilmaan mitään terveydelle vaarallista.” Kaarina Repo

Nykyään tällaisten rakentaminen on kielletty, mutta vanhat rakennelmat saa yleensä jättää paikoilleen niiden käyttöiän loppuun asti, Repo sanoo.

Paikallisviranomaiset voivat myös määrätä niitä purettaviksi, jos se katsotaan terveyteen tai ympäristöön aiheutuvien riskien osalta tarpeelliseksi.

”CCA-kyllästetyistä pylväistä ei pitäisi haihtua ilmaan mitään terveydelle vaarallista. Lähinnä ihokosketus pitäisi estää. Kun meiltä on joskus kysytty neuvoa, olemme suositelleet esimerkiksi sisätilojen panelointia.”

CCA-kyllästeen kromi ja arseeni voivat aiheuttaa ihokontaktiin joutuessaan syöpää. Arseenia huuhtoutuu sateen mukana veteen ja sieltä maaperään ja vesistöihin. Se saattaa kulkeutua myös kasveihin, mutta tämän altistumisen terveyshaittoja ei ole juuri tutkittu. Arseenia on Suomen maaperässä luontaisesti, joten maassa tai kasveissa olevan arseenin alkuperän määrittäminen voi olla vaikeaa.

Kyllästeaineiden pitoisuudet puussa eivät juuri vähene ajan myötä.

”CCA:n terveyshaitat tulevat lähinnä kyllästäjille ja puurakentajille. Arseeni ja kromi ovat syöpävaarallisia aineita. Niille altistuminen lisää sairastumisen riskiä.”

Nykyisin kuluttajille myytävässä kyllästetyssä puussa käytetään kyllästeaineena kupariyhdisteitä. Tällaistakaan puuta ei saisi päästää kosketukseen juomaveden tai elintarvikkeiden kanssa. Kuva: Kari Salonen

Tummanruskeat, kreosootilla eli kivihiilitervan tisleellä kyllästetyt pylväät ovat eri juttu. Niistä haihtuu ilmaan PAH-yhdisteitä, eikä kreosoottipylväistä tehtyä rakennusta saa turvalliseksi oikein mitenkään. Kreosootti on luokiteltu syöpävaaralliseksi ja perimää vaurioittavaksi aineeksi.

Kreosootilla kyllästetään edelleen sähkö- ja telepylväitä sekä ratapölkkyjä. Sen käyttö näihin tarkoituksiin on sallittu vuoteen 2029 asti. Kreosootin käyttö pylväissä yleistyi vasta arseenipylväiden poistuttua markkinoilta.

Nykyisin puun kyllästämiseen käytetään yleisesti kuparipohjaisia yhdisteitä. Lisäksi mukana saattaa olla homeen kasvua tai sinistymistä estäviä aineita.

”Niitäkään ei pitäisi päästää elintarvikkeiden tai juomaveden kanssa kosketuksiin”, Repo muistuttaa.

Kaikki kyllästetty eli kestopuu on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi, joka on toimitettava jäteasemien erilliskeräykseen. Kyllästetty puu poltetaan tähän tarkoitukseen soveltuvassa polttolaitoksessa.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.