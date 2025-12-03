MT Live: Valtaako Varsinais-Suomen värisuora MTK:n edunvalvonnan? Näin vastaa Tero HemmiläMT Livessä tuottajajärjestön uusi puheenjohtaja Tero Hemmilä kertoo, millaisia muutoksia hänen johdollaan on odotettavissa.
Helsingin Simonkadulla sijaitsevaa Maalaisten taloa johtaa pian melkoinen varsinaissuomalainen värisuora: MTK:n uuden puheenjohtajan Tero Hemmilän lisäksi järjestön toiminnanjohtaja ja talousjohtaja tulevat Varsinais-Suomesta.
MT Livessä Hemmilä kertoo, jääkö muun Suomen ääni Varsinais-Suomen varjoon ja pitääkö MTK:n ajaa koko Suomen asiaa vai keskittyä maatalouteen ja metsään.
Lisäksi Hemmilä avaa näkemyksiään siitä, miten MTK:ta olisi uudistettava ja millaisille tiloille maataloustuet olisi suunnattava.
MT Live on kuunneltavissa podcastina. Hemmilää haastattelee Maaseudun Tulevaisuuden toimituspäällikkö Stina Haaso.
Tero Hemmilä aloittaa MTK:n puheenjohtajana 1. päivä tammikuuta 2026.Artikkelin aiheet
