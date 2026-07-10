Valmet toimittaa kartonkilinjan KiinaanInvestoinnilla lisätään pakkauskartongin tuotantoa Kiinassa.
Kiinan panostukset metsäteollisuuteen jatkuvat. Valmet kertoo toimittavansa Sun Paperille Kiinaan kartonginvalmistuslinjan ja elinkaaripalveluita. Investoinnin tavoitteena on kasvattaa pakkauskartongin tuotantokapasiteettia. Käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan syksyllä 2027.
”Suuren kapasiteetin ratkaisu ja mukaan valitut edistykselliset teknologiat tukevat tavoitteitamme energiatehokkaan ja vakaan tuotannon saavuttamisessa”, toteaa Sun Paperin varatoimitusjohtaja, pääinsinööri Ying Guangdong.
Toimitus sisältää kokonaisen kartonkikoneen perälaatikoista pituusleikkureihin. Koneen kuivatusosassa on uudenlainen kompakti geometria, joka mahdollistaa tehokkaan kuivauksen sekä hyvät ajettavuusominaisuudet ja korkean suorituskyvyn, Valmet kertoo tiedotteessa.
Tilaukseen sisältyy myös palveluita, joihin kuuluvat varaosat, digitaaliset palvelut ja paperikonekudokset. Lisäksi toimitukseen sisältyy asiakkaan muiden olemassa olevien laitteiden modernisointeja.
Osapuolet eivät julkista tilauksen arvoa.
Metsä–sellu–paperi-integraatiomalliin sitoutunut Nanning Sun Paper on Guangxin johtava paperinvalmistaja, joka palvelee asiakkaita Lounais-Kiinan alueella. Tuotteita toimitetaan myös vientiin Asean-maihin.Artikkelin aiheet
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