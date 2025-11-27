MMM:n uusien huippuvirkamiesten nimet julki – kolmas nimitys on vielä keskenValtioneuvosto nimitti yleisistunnossaan kaksi osastopäällikköä maa- ja metsätalousministeriöön.
Valtioneuvosto on tänään nimittänyt maa- ja metsätalousministeriöön kaksi osastopäällikköä.
Luonnonvaraosaston johtoon tulee Jonas Liimatta. Hän on toiminut vuodesta 2018 Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen ylijohtajana. Liimatta on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
Ruoka- ja tutkimusosaston päälliköksi puolestaan on nimitetty Sebastian Hielm.
Eläinlääketieteen tohtori Hielm on työskennellyt vuodesta 2016 maa- ja metsätalousministeriössä elintarviketurvallisuusjohtajana ja elintarviketurvallisuusyksikön päällikkönä.
Molemmat aloittavat tehtävissään vuoden 2026 alusta. Nimitykset ovat määräaikaisia viideksi vuodeksi.
Ministeriössä on auki kolmaskin maa- ja kalatalousosaston osastopäällikön virka.
Ministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen kertoo MT:lle, että tämä virka on edelleen valmistelussa.
Yhä auki olevaa virkaa on hakenut muun muassa MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.
