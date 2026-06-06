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Juha Tuunanen toimitiloissaan Parikkalassa. Tuunanen tekee myös kuorettomia klapeja.

Mitä järkeä Suomeen on rahdata polttopuuta ulkomailta? Klapiyrittäjä Juha Tuunanen on pöyristynyt kauppojen toiminnasta

Suomalainen klapi ei pysty kilpailemaan baltialaisen polttopuun hinnan kanssa.
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Metsä|Energia
6.6.202605:00
Jussi Vehkala
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