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Mistä on kyse, jos puut näyttävät lahoavan tien varteen? ”Vuoden vanha pino ei ole vanha”
Varsinkin energiapuun tienvarsivarastojen nouto voi joskus toteutua useassa vaiheessa, kun kysyntä ja keliolosuhteet vaikuttavat puun kuljetuksiin.
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Metsä
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Puukauppa
7.6.2026
07:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
energiapuu
puun varastointi
metsätalous
puukauppa
Laania
Aarre
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Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
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