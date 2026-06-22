Mänty voisi jopa hyötyä ilmastonmuutoksesta Suomessa: Tutkimushanke selvittää männyn sopeutumista lämpenevään ilmastoon Metsähallitukselle männiköiden sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon on tärkeää, sillä valtaosa valtion metsistä on mäntyvaltaisia.

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Metsähallitukselle männiköiden sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon on tärkeää, sillä valtaosa valtion metsistä on mäntyvaltaisia. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Mänty voisi hyötyä ennusteiden mukaan ilmastonmuutoksesta Suomessa kasvuolosuhteiden parantuessa. Toisaalta se myös haastaa mäntymetsien kasvua ja sopeutumista muun muassa kuivuuden lisääntyessä.

Metsähallitukselle männiköiden sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon on tärkeää, sillä valtaosa valtion metsistä on mäntyvaltaisia. Sen ja Luonnonvarakeskus Luken käynnistämä tutkimushanke pyrkiikin nyt selvittämään, miten mäntymetsät sopeutuvat ilmastonmuutokseen, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

Yhteistyö tuo yhteen Luken tutkimusosaamisen ja Metsähallituksen laajat käytännön aineistot sekä operatiivisen metsätalouden näkökulman.

Kohti ilmastonkestävää metsänkasvatusta: Puiden kasvurytmin säätely ja sopeutumiskyvyn vahvistaminen -tutkimushanke toteutetaan vuosina 2026–2029.

Luken tutkimusprofessorin Katri Kärkkäisen mukaan hankkeessa toteutuu myös uudenlainen yhteistyömuoto, sillä yritysyhteistyössä tehtävä tutkimus kytkeytyy suoraan väitöskirjatyöhön. Kuva: Petteri Kivimäki

Hanke tutkii männyn sopeutumiskykyä ja tätä kautta etsii keinoja metsien ilmastokestävyyden vahvistamiseen. Tarkastelun alla ovat muun muassa puiden kasvurytmi ja stressinsietokyvyn geneettinen muuntelu sekä kyky sopeutua erilaisiin kasvuolosuhteisiin.

Lisäksi tutkimuksissa vertaillaan ilmastonmuutokseen sopeutumista luontaisella ja jalostetulla viljelymateriaalilla perustetuissa metsissä Pohjois-Suomessa.

Tässä yhteydessä arvioidaan, miten jalostetulla viljelymateriaalilla perustetut metsiköt ovat käytännössä kasvaneet valtion mailla.

Metsähallituksen Metsätalous Oy:n metsänhoidon kehityspäällikkö Saija Huuskosen mukaan metsänjalostus on merkittävä keino, jolla voidaan edistää metsien sopeutumista muuttuvaan ilmastoon.

”Yhtenä tavoitteenamme on tunnistaa puiden kasvurytmiin ja yleiseen stressinsietoon vaikuttavat tekijät, jotta puut voivat hyödyntää ilmastonmuutoksen myötä pidentyvää kasvukautta ja sietää stressiolosuhteita ilman suuria kasvutappioita”, hän kertoo tiedotteessa.

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