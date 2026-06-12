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Näännyttikö alkukesän kuivuus taimet? ”Tuhot alkavat näkyä juhannuksen jälkeen”
Toukokuussa istutetut taimet ovat joutuneet paikoin aloittamaan kasvukautensa poikkeuksellisen kuivissa oloissa.
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Metsä
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Metsä
12.6.2026
12:00
Anni-Sofia Hoppi
Artikkelin aiheet
kuivuus
metsänviljely
taimet
sademäärä
ilmastonolosuhteet
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