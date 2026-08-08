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Juuri nyt | Yhdysvalloissa kypsyy iso soijasato, mutta ”korvaamaton asiakas” on nyt varovainen
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Thaimaasta saapuneiden poimijoiden hyväksikäyttö sai ulkoministeriön tiukentamaan huomattavasti viisumilinjaansa.

Thaipoimijoiden kohtelusta pöyristyneet suomalaiset haluavat reilua mustikkaa, mutta onko ainoa keino poimia marjat itse?

Tänä kesänä viisumin sai vain 123 marjanpoimijaa Thaimaasta. Suomalaiset rientävät nyt metsiin mutta kauppaavat saaliinsa muille kuin isoille marjafirmoille.
Tilaajalle
Koti|Marjat ja sienet
8.8.202605:00
Mari Ikonen
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