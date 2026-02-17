SLU: Ruotsin metsävahingot ovat tuplaantuneet 2000-luvulla – trendin odotetaan jatkuvan samanlaisenaMyrskyjen ja lumen aiheuttamat vahingot Ruotsin metsissä ovat lisääntyneet merkittävästi 2000-luvulla ja myrskyjen odotetaan aiheuttavan säännöllisesti laajoja vahinkoja myös tulevaisuudessa.
Vuonna 2005 Gudruniksi nimetty myrsky kaatoi Ruotsissa 75 miljoonaa kuutiometriä puuta. Sen jälkeen useat myrskyt ovat pyyhkäisseet Ruotsin yli ja aiheuttaneet merkittäviä metsävahinkoja. Ruotsin Metsähallituksen mukaan viimeisin myrsky Johannes, joka Suomen puolella ristittiin Hannekseksi, kaatoi 10 miljoonaa kuutiometriä puuta.
Vuoden 2005 Gudrun-myrsky aiheutti Ruotsissa kaikkein pahimmat vahingot. Kaiken kaikkiaan myrskyt ovat aiheuttaneet sen, että metsien kokonaisvahinkojen määrä on kasvanut. Myrsky- ja lumivahingot ovat SLU:n tiedotteen mukaan Gudrunin jälkeen lähes kaksi kertaa suuremmat verrattuna sitä edeltävään aikaan.
”Gudrun oli raju myrsky, ja on itse asiassa huomattavaa, että vahingot ovat edelleen tuon tason yläpuolella”, sanoo Per-Erik Wikberg, SLU:n kansallisen metsäarviointipalvelun päällikkö, lehdistötiedotteessa.
Metsätalouden on varauduttava siihen, että myrskyt aiheuttavat säännöllisesti laajoja vahinkoja metsälle.
Ruotsin kansallisessa metsäarviointipalvelussa kaikkien näytealueiden inventointi kestää viisi vuotta. Tämä tarkoittaa, että tilastot raportoidaan viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Arvioinnissa ei tehdä eroa sen mukaan, johtuivatko vahingot myrskyistä vai lumesta.
Vuodesta 2005 lähtien metsää on menetetty keskimäärin lähes kuusi miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Näistä muodostuu noin viisi prosenttia Ruotsin hakkuista, millä on taloudellisia seurauksia metsänomistajille.
SLU:n mukaan tilastot osoittavat, että metsätalouden on varauduttava siihen, että myrskyt aiheuttavat säännöllisesti laajoja vahinkoja metsälle.
