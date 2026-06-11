Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Suomalainen salaattiaterioistaan tunnettu yhtiö yrityskaupoilla: ”Historian suurin yrityskauppa”
Tilaajalle | Seurattuani 40 vuotta taloutta haluan antaa yhden sijoitusvinkin, ja se tulee tässä