Selvitys: Pefc-sertifioinnilla huomattavia vesistöhyötyjä Hyödyt perustuvat sertifioinnin vaatimuksiin ja laajaan kattavuuteen.

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Pecf-sertifioinnin metsänkäsittelylle asettamat vaatimukset tuovat merkittäviä vesistöhyötyjä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsänhoito Jarmo Palokallio

Tuoreen selvityksen mukaan Pefc-sertifiointi tuo huomattavia hyötyjä metsätalouden vesiensuojeluun. Niitä syntyy erityisesti sertifioinnin laajan kattavuuden ansiosta.

Vesiensuojelu on nykyään tärkeä osa kestävää metsänhoitoa. Omalta osaltaan siihen vaikuttavat metsälaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki.

Suomen vesistöjen tila on yleisesti melko hyvä. Kuva: Sanne Katainen

Lait velvoittavat huomioimaan vesistöt ja hakemaan lupaa tiettyihin toimenpiteisiin. Lait voivat myös rajoittaa metsänkäsittelyä arvokkaissa elinympäristöissä ja luontotyypeissä.

Lähtökohtaisesti lait eivät silti määrittele tarkkoja toimenpidesuosituksia.

Käytännössä metsätaloudessa toimitaan Tapion hyvän metsänhoidon suositusten ja mahdollisten sertifiointien mukaisesti. Suurin osa yksityismetsistä on Pefc-sertifioituja.

Pefc-sertifiointin kuuluu useita vesien tilaan suoraan ja epäsuorasti vaikuttavia vaatimuksia. Ne ovat tiukempia tai yksityiskohtaisempia kuin lainsäädäntö.

Lainsäädäntötason ylittäviä vesiensuojelun vaatimuksia ovat esimerkiksi suojakaistat vesistöjen ympärillä sekä soiden vaihettumisvyöhykkeet, joilla edellytetään luonnonhoidon toimia.

Käytännön puunkorjuussa sertifioinnin vaikutukset vesiensuojeluun näkyvät muun muassa ajourapainumien välttämisenä sekä uomien ylitysten huolellisessa toteutuksessa.

Lisäksi sertifiointi rajoittaa soiden uudisojitusta ja heikkotuottoisten soiden kunnostusojitusta sekä laajentaa arvokkaiden elinympäristöjen turvaamista erityisesti ojittamattomissa korvissa.

Pefc:n Tapiolta tilaaman selvityksen mukaan sertifioinnilla on merkittäviä vesistövaikutuksia.

Se yhtenäistää toimintatapoja, täydentää lainsäädäntöä, vähentää vesistökuormitusta, parantaa pienvesien suojelua ja lisää alan ympäristöosaamista.

Selvityksen mukaan Pefc on muodostunut yhdeksi vesiensuojelun keskeiseksi työkaluksi, joka auttaa sovittamaan yhteen puuntuotannon ja vesistöjen hyvän tilan säilyttämisen.