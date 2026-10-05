Luke käynnistää hakkuut Vesijaon tutkimusmetsässäOsa hakkuista tähtää poikkeuksellisen järeän puuston kasvattamiseen.Lue artikkelin tiivistelmä
- Luke aloittaa lokakuussa Metsähallituksen urakoimat harvennushakkuut Vesijaon tutkimusmetsässä Padasjoella.
- Hakkuissa tehdään ensi- ja II-harvennuksia noin 45 hehtaarilla sekä väljennys- ja avohakkuita.
- Osassa kohteista tavoitellaan poikkeuksellisen järeää puustoa ja harvennuksissa säästetään järeämpää, iäkkäämpää puustoa.
Luonnonvarakeskuksen Vesijaon tutkimusmetsän palstoilla Padasjoella käynnistyvät harvennushakkuut. Metsähallituksen urakoimat hakkuut ovat käynnissä lokakuussa.
Palstoilla tehdään ensiharvennuksia ja myöhempiä kasvatusmetsien harvennuksia. Hakkuiden kohteena olevilla alueilla sovelletaan metsänhoidossa joko tutkimusmetsien normaalin hyvän metsänhoidon mukaisella tai järeään puustoon tähtäävällä käsittelyllä.
Molemmissa metsiä kasvatetaan pääsääntöisesti tasaikäisrakenteisina. Järeiden metsien erityispiirteenä on kasvattaa poikkeuksellisen järeää puustoa.
Väljennyshakkuilla luodaan edellytyksiä käsittelylinjan mukaiseen metsien kehitykseen ja peitteiseen metsänkasvatukseen. Harvennuksissa säästetään erityisesti järeämpää ja iäkkäämpää puustoa.
Suurin osa hakkuista on ensiharvennusta tai II-harvennusta. Niitä on yhteensä noin 45 hehtaaria. Väljennyshakkuita on vajaat kolme ja avohakkuuta reilut kaksi hehtaaria.
Hakkuutyömailla ei saa kulkea, mutta muuten hakkuut eivät rajoita alueella liikkumista tai virkistyskäyttöä.Artikkelin aiheet
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