Jälleen uusi metsänhoitoyhdistysten sulautuminen suunnitteillaKeski- ja Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistykset suunnittelevat yhdistymistä. Uusi metsähoitoyhdistys Savo aloittaisi toimintansa ensi vuoden alussa.
Keski-Savon ja Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistykset suunnittelevat yhdistymistä.
Yhdistysten hallitukset ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen fuusiosta. Valtuustot päättävät yhdistymisestä ensi viikon tiistaina 16. kesäkuuta.
Uuden yhdistyksen nimeksi tulee metsänhoitoyhdistys Savo. Sen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2027 alussa.
Yhdistysten mukaan fuusion tavoitteena on tarjota metsänomistajille Suomen parasta puukaupan asiantuntijapalvelua sekä vahvaa markkinaedunvalvontaa.
Metsänomistajalta yhdistyminen ei vaadi toimenpiteitä.
Aiemmin kuluvana vuonna yhdistymisestä päättivät myös Rokua-Paljakan ja Koillismaan metsänhoitoyhdistykset. Uusi metsänhoitoyhdistys Pohjois-Suomi aloittaa toimintansa vuoden alussa.
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