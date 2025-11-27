Lukijalta: Valtionosuuksia ja tuulivoimatavoitteita ei pidä sotkea keskenään Vihreän siirtymän edistäminen ei saa olla niin tärkeä poliittinen päämäärä, että koko valtionosuusuudistus ollaan valmiita vaarantamaan sen vuoksi, kirjoittavat Ismo Anttalainen ja Riitta Lindgren Tuulivoima-kansalaisyhdistyksesta.

Tuulivoimaloita. Kuvituskuva. Kuva: Timo Heikkala

Mielipide | Politiikka Lukijalta Ismo Anttalainen & Riitta Lindgren

Kuntaministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ilmoitti, että valtionosuusuudistus ei etene tällä hallituskaudella, koska sopua ei ole löytynyt sote-eristä ja tuulivoimaloiden kiinteistöverojen huomioimisesta valtionosuuden tasauksessa (MT 21.11.).

Tuulivoimaloiden kiinteistöverojen saattamista samaan asemaan muiden kunnan saamien kiinteistöverojen kanssa on harkittu, mutta energiateollisuus ja osa kunnista vastustaa sitä kiivaasti. Sekä Ikonen että pääministeri Petteri Orpo (kok.) ovatkin luvanneet, että tuulivoimahyötyihin ei kosketa.

Valtionosuusuudistuksen vieminen maaliin saattaisi kuitenkin helpottua, jos tästä kiistellystä ja vain osaa kunnista hyödyttävästä edusta luovuttaisiin. Sen jälkeen muistakin kiistakysymyksistä voisi olla helpompaa sopia.

Nykyinen järjestelmä, jossa suuretkaan tuulivoimatulot eivät vaikuta valtionosuuksiin, lisää kuntien välistä eriarvoisuutta. Silti vain harvat kunnat pystyvät oikeasti paikkaamaan talouttaan tuulivoimatuloilla (TE 19.11.). Mutta samaan aikaan yhä useampien kuntien rahat eivät riitä edes lakisääteisiin palveluihin.

Valtionosuuksia ja tuulivoimatavoitteita ei pidä sotkea keskenään.

Pysyväksi ratkaisuksi kuntien talouteen ei tuulivoimasta ole. Sitä ei voida rakentaa kaikkialle pelkästään jo siitä syystä, että tuulisähkölle ei ole enempää ostajia. Maahamme tarvitaan lisää säävarmaa sähköntuotantoa tänne houkuteltavan teollisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Valtionosuuksia ja tuulivoimatavoitteita ei pidä sotkea keskenään. Peruspalvelujen turvaaminen kaikissa kunnissa pitää hoitaa kuntien erilaiset olosuhteet oikeudenmukaisesti huomioivan valtionosuusjärjestelmän kautta, eikä tasapainoiseen sähköjärjestelmäänkään päästä nykyisellä, kuntakohtaiseen osaoptimointiin kannustavalla tavalla.

Vihreän siirtymän edistäminen ei saa olla niin tärkeä poliittinen päämäärä, että koko valtionosuusuudistus ollaan valmiita vaarantamaan sen vuoksi.

Ismo Anttalainen

agrologi, varapuheenjohtaja

Riitta Lindgren

KTM, luvitusasiantuntija

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry