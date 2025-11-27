MTK valitsee uuden puheenjohtajan – vaali alkaa juuri nyt, MT seuraa MT:n seuranta vaalista alkaa kello 8.30.

Jaa Kuuntele

MTK:n valtuuskunta kokoontui keskiviikkona Hanasaareen kaksipäiväiseen kokoukseen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Maatalouspolitiikka Aimo Vainio

MTK:n seuraavan puheenjohtajan vaali on alkanut. Kuudesta ehdokkaasta seulotaan voittaja arviolta 9.30 mennessä.

MT seuraa tässä päivittyvässä jutussa vaalia.

Ehdolla ovat Tero Hemmilä, Juha Junnila, Antti Kangas, Kati Partanen, Ilkka Pohjamo ja Eerikki Viljanen.

Voittajan pitää saada enemmistö ääniä 79 henkiseltä MTK:n valtuuskunnalta.

Kello 8.30 äänestys on alkamassa

79 henkilön valtuuskunta on ryhmittynyt Hanasaaren luentosaliin ja jokaiselle on jaettu äänestyskapula.

Äänestys tapahtuu sähköisesti ja todennäköisesti etenee nopeasti.

Kello 8.37 nimenhuuto

MTK:n järjestöjohtaja Pertti Hakanen kertoo, miten äänestys etenee ja antaa käytännön ohjeita yleisölle, ehdokkaille ja medialle.

Kokouksen puheenjohtaja Sanna Hämäläinen aloitti kokouksen ja pidetään nimenhuuto.

Kello 8.43 päätetään vaalitavasta

Valituksi tulleen on saatava yli puolet äänistä. Ellei äänestyksessä tule kellekään enemmistöä, vähiten ääniä saanut putoaa pois.

Tämä vaalitapa hyväksyttiin.

Kello 8.46 ensimmäinen kierros

Eniten ääniä saa Hemmilä, 22 ääntä. Kangas putoaa, 2 ääntä.

Kello 8.51 toinen kierros

Mukana on nyt viisi ehdokasta.

Eniten ääniä saa Hemmilä 23, ääntä. Junnila putoaa, 6 ääntä. Partanen 12, Pohjamo 20 ja Viljanen 18.

Kello 8.53 kolmas kierros

Nyt jäljellä on neljä ehdokasta.

Eniten ääniä saa Hemmilä 26, ääntä. Partanen putoaa, 12 ääntä. Pohjamo 20 ja Viljanen 21.

Kello 8.55 neljäs kierros

Eniten ääniä saa Hemmilä 28, ääntä. Pohjamo putoaa, 25 ääntä. Viljanen 26.

9.01 MTK:n uusi puheenjohtaja on Tero Hemmilä

Jäljelle jäi kaksi ehdokasta, Hemmilä ja Viljanen.

Hemmilä sai 41 ääntä ja Viljanen 37. Näin ollen Hemmilä on MTK:n uusi puheenjohtaja.

”MTK on vahvimmillaan kun puhumme yhdellä äänellä. Huolimatta maailman muuttumisesta, meidän pitää pysyä yhtenäisenä. Sitoudun puheenjohtajan siihen, että MTK on järjestö, jossa jokaisella on ääni”, Hemmilä sanoi heti voiton jälkeen.

Seuranta päättyy.