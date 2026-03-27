Media: Kanadan osuus Yhdysvaltain puutavaramarkkinoista kutistui – taustalla Trumpin tullit ja kauppakiistatYhdysvaltalaisten havupuutavaran tuottajien muodostama liittouma sättii Kanadaa USA:n markkinoita häiritsevästä kanadalaisen puutavaran ylituotannosta.
Kanadan havupuutavaran markkinaosuus Yhdysvalloissa on supistuneen. Asiasta kertoo PulpaperNews.com -sivusto. Markkinaosuus on sivuston mukaan pudonnut vuoden 2016 noin 30 prosentista keskimäärin noin 18,6 prosenttiin.
Yhdysvallat on syyttänyt Kanadaa puutavaran ylituotannosta ja myynnistä polkuhintaan. Kanada on kiistänyt väitetyn polkumyynnin.
Merkittävä lasku Kanadan markkinaosuudessa on sivuston mukaan seuraus Yhdysvaltain puutavara-alan liittouman U.S. Lumber Coalitionin kanteista sekä presidentti Donald Trumpin käyttöön ottamista 232 pykälän mukaisista tullitoimenpiteistä.
U.S. Lumber Coalition on yhdysvaltalaisten havupuutavaran tuottajien muodostama liittouma, johon kuuluu myös yhtiöiden työntekijöitä ja metsänomistajia. Liittouma pyrkii puuttumaan Kanadan epäreiluiksi koettuihin puutavaran kauppakäytäntöihin Yhdysvalloissa.
Liittouman toiminnanjohtajan Zoltan van Heyningenin mukaan tuoreimmat tiedot Kanadan markkinaosuudesta osoittavat, että kanadalaiset tuontituotteet voidaan ja pitäisikin korvata yhdysvaltalaisella tuotannolla.
”Yhdysvaltalaisten työntekijöiden tuottaman puutavaran määrän lisääminen on voitto yhdysvaltalaisille metsätalousalan työntekijöille ja yhteisöille”, van Heyningen sanoo.
Heinäkuussa 2025 Yhdysvaltain kauppaministeriö uhkasi lähes kolminkertaistavansa polkumyyntitullit useimmille kanadalaisille havupuille.
Saman vuoden elokuussa Kanadan pääministeri Mark Carney ilmoitti maan auttavan havusahatavaran tuottajiaan Yhdysvaltojen tasoitus- ja polkumyyntitulleista selviytymisessä 1,2 miljardin Kanadan dollarin eli 750 miljoonaa dollaria avustuksella.
Kanadan metsäteollisuus on ohjannut presidentti Trumpin käyttöön ottamien uusien kauppatullien seurauksena osan sahatavaran viennistään pois Yhdysvalloista muille markkinoille, kuten EU:hun, Isoon-Britanniaan ja Lähi-itään.
Kanadan tulisi U.S. Lumber Coalition -liittouman mukaan puuttua haitalliseen ja häiritsevään massiiviseen ylijäämäiseen puutavarakapasiteettiinsa supistamalla puutavara-alaansa.
”Tätä ylijäämäpuutavaraa tuodaan järjestelmällisesti polkuhintaan Yhdysvaltoihin, mikä vahingoittaa yhdysvaltalaisia havupuutavaran tuottajia, yhdysvaltalaisia työntekijöitä ja metsätaloudesta riippuvaisia yhdysvaltalaisia yhteisöjä”, van Heyningen painottaa.
Hänen mukaansa tiukka kauppalainsäädännön täytäntöönpano ja presidentti Trumpin Section 232 -tullit pakottavat Kanadan pienentämään markkinaosuuttaan Yhdysvalloissa.
”Meidän on jatkettava tällä tiellä ja pakotettava Kanadan markkinaosuus alle 10 prosenttiin, jotta sen epäreilut kauppakäytännöt voidaan estää."
PulpaperNews.com: Canadian imports are being replaced by US production
