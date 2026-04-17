Onko media vastuussa metsäalan hyvinvoinnista? Katso suora lähetys kello 10MT lähettää median roolia koskevan tilaisuuden suorana. Tilaisuuden järjestää Suomen Metsäyhdistys.
Suomen Metsäyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa osallistujat ruotivat median roolia metsäalalla työskentelevien työilmapiiristä. Tilaisuus alkaa kello 9.15 ja ennen paneelia siinä kuullaan tutkijoiden alustuksia aiheesta. Paneeli alkaa kello 10.
Median ja metsäalan paneelikeskustelussa kysytään, onko media vastuussa metsäalan hyvinvoinnista.
Mediaa paneelissa edustavat Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orell, Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Jussi Pullinen ja Iltalehden politiikan toimituksen esihenkilö Juha Ristamäki. Metsäisiä näkökulmia valottavat Luontoliiton uusi toiminnanjohtaja Silvia Modig ja Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Sami Oksa.
Tutkittua tietoa tilaisuuteen tuo kaksi alustajaa, metsätalousinsinööri (AMK) Tiia Mällinen ja yliopistonlehtori Markus Ojala Helsingin yliopistosta. Mällisen havainnon mukaan suomalaiset metsäammattilaiset kokevat metsäkeskustelun mediassa yksipuolisena ja tunneperäisenä. Ojala puolestaan kysyy, voimistaako media metsäkeskustelun polarisaatiota.
Paneelikeskustelun moderoi Tero Karjalainen, päätoimittaja ja viestinnän asiantuntija Suomen Metsäyhdistyksestä. Paneelin rahoittaa Metsämiesten säätiö.
