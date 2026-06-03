KS: Ongelmakarhujen metsästyksen voi aloittaa elokuussa Maa- ja metsätalousministeriön mukaan karhun metsästys voisi alkaa elokuussa niillä alueilla, joilla liian tiheä kanta aiheuttaa ongelmia.

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Riistakeskuksen viime vuonna myöntämät karhujen poikkeusluvat olivat KHO:n päätöksen perusteella laillisia. Kuva: Hannu Huttu

Metsä | Erä Anni-Sofia Hoppi

Karhun metsästys on 20. elokuuta alkaen mahdollista sellaisilla alueilla, joilla liian tiheästä kannasta aiheutuu ongelmia. Näin kertoo maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraneuvos Sami Niemi Kainuun Sanomille.

”Toimimme niin, että karhunmetsästys pääsee 20. elokuuta alkamaan siellä, missä karhukannasta aiheutuu ongelmia”, Niemi sanoo lehdelle.

Sitä, millä alueilla metsästys voisi alkaa, ministeriö ei vielä kerro. Kovin kauaa päätöksiä ei voida kuitenkaan odotella, sillä riistakeskuksen poronhoitoalueen ulkopuolella myöntämissä karhun kannanhoidollisissa poikkeusluvissa on 30 vuorokauden valitusaika.

Korkein hallinto-oikeus eli KHO päätti 1. kesäkuuta, että riistakeskuksen Joensuuhun ja Enoon vuonna 2025 myöntämät karhujen poikkeusluvat olivat laillisia.

Niemen mukaan KHO:n päätös on ”erittäin mieluinen ja luo selkeän toimintamallin karhun kannanhoidolliseen metsästykseen.”

Hän ei kuitenkaan ota vielä kantaa siihen, onko ministeriö valmistelemassa asetusta laajemmasta kannanhoidollisesta metsästyksestä.

” Toimintamalli on selvä, olemme jo pitäneet asiasta kokouksia, ja valmistaudumme kertomaan lisätietoja pikimmiten.”

Kainuun Sanomat: Ongelmia aiheuttavien karhujen metsästys alkaa elokuussa, kertoo maa- ja metsätalousministeriö

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