Sellutehtaita seisoo ja kuitupuun hinta sukeltaaLuonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan erityisesti sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuus kärsivät heikosta kysynnästä. Kuitupuun hinnat jäävät noin 20 prosenttia viime vuotta alemmiksi.
Vaikka Suomen taloudesta on viime päivinä saatu myönteisiä uutisia, metsäsektorille ne eivät yllä. Luonnonvarakeskuksen suhdanne-ennuste ennakoi alalle heikkoa vuotta lähes kaikilla mittareilla.
Luke kertoo tiedotteessaan samaa tarinaa, jota on kuultu maaliskuusta alkaen: metsäsektorin näkymiä varjostavat Lähi-idän kriisi, kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset sekä heikko kysyntä. Metsäteollisuuden tuotannon hiipuessa vaikutukset ulottuvat myös puumarkkinoille.
Synkimmät näkymät kohdistuvat kemialliseen metsäteollisuuteen, jota painavat heikko kysyntä, korkeat kustannukset ja markkinoiden ylikapasiteetti. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun tuotantoon.
Sellun tuotannon ennustetaan laskevan 4 prosenttia, viennin 5 prosenttia ja hinnan peräti 9 prosenttia. Osa tehtaista seisoo tai käy vajaalla teholla.
”Selluteollisuudessa kapasiteetin käyttöaste jää edelleen alhaiseksi, kun osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen vuoksi”, toteaa Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Matleena Kniivilä tiedotteessa.
Luken mukaan tuotantoseisokit ja lomautukset ovat loppuvuoden aikana mahdollisia kaikilla kemiallisen metsäteollisuuden sektoreilla.
Paperimarkkinat ovat Euroopassa edelleen vaisut. Viime vuoden paperikoneiden sulkemiset kohentavat Suomessa käyttöasteita jonkin verran, mutta markkinoille ei ole odotettavissa nopeaa käännettä.
Ainoana poikkeuksena on kartonki, jonka tuotannon ennustetaan kasvavan kolme prosenttia Stora Enson Oulun tehtaan ansiosta. Tästä huolimatta kartongin vientihinnan ennustetaan laskevan prosentilla.
Sekä sahatavaran tuotannon että viennin ennustetaan supistuvan neljä prosenttia.
Sekä sahatavaran tuotannon että viennin ennustetaan supistuvan neljä prosenttia. Kehityksen taustalla on Euroopan vaisu rakentaminen, eikä markkinoilla ole toistaiseksi näkyvissä käännettä parempaan.
Positiivisen poikkeuksen muodostaa vaneriteollisuus. Vanerin tuotannon ennustetaan kasvavan 3 prosenttia, viennin 2 prosenttia ja vientihinnan 3 prosenttia.
Vaneriteollisuuden positiivista virettä selittää yksistään koivuvanerin kasvanut kysyntä. Alkuvuonna havuvanerin vienti supistui kuusi prosenttia, kun taas koivuvanerin vienti kasvoi yli viidenneksen.
EU:n kiinalaiselle lehtivanerille asettamat korkeat polkumyyntitullit pitävät koivuvanerin hinnan hyvällä tasolla.
Metsäteollisuuden alakulo heijastuu vääjäämättä myös puumarkkinoille. Luke ennustaa tukkien kantohintojen jäävän tänä vuonna viime vuotta alhaisemmiksi.
Vaikka viime aikoina puukauppa on alkanutkin piristymään, ennustetta painaa vaisu alkuvuosi.
Pudotuksen povataan olevan 6 prosenttia koivutukille ja 4 prosenttia mäntytukille. Luken ennuste myötäilee tämän vuoden ensimmäisen puoliskon kehitystä, ja kuusitukin hinta tulee tippumaan vain 2 prosenttia.
Ilmeisin muutos viime vuoteen on kuitupuun raju hinnan pudotus. Pudotus alkoi jo viime vuoden puolella. Luke ennustaa pudotuksen olevan tänä vuonna noin 20 prosenttia kaikkien kuitupuiden osalta.
”Kuitupuiden keskihinnat jäävät peräti viidenneksen viime vuoden keskihintaa alemmiksi, eikä loppuvuoden mahdollinen nousu riitä nostamaan koko vuoden tasoa lähellekään viime vuotta”, sanoo tutkija Jussi Leppänen.
Hakkuuennusteet myötäilevät markkinanäkymiä.
Tukkipuun hakkuut kasvavat hieman puuvarastojen täydentämisen vuoksi. Kuitupuun hakkuut sen sijaan vähenevät massa- ja paperiteollisuuden heikon kysynnän seurauksena. Vuoden hakkuumäärä laskee kokonaisuudessaan kaksi prosenttia.Artikkelin aiheet
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